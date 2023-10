Dos jueces que condenaron a Cristina Kirchner en el caso de Vialidad la juzgarán por el Pacto con Irán

La presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal sorteó este jueves a los Tribunales que tendrán la responsabilidad de llevar adelante los juicios orales contra la vicepresidenta en los expedientes conocidos como Hotesur- Los Sauces y Pacto con Irán.

En el caso de Pacto con Irán fueron designados los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos: los dos primeros integraron el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner en el expediente conocido como Vialidad, condenando a la vicepresidenta a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Respecto a Hotesur, junto a la jueza Adriana Pallioti -que permanecerá en el tribunal porque en su momento rechazó sobreseer a los acusados sin juicio- se nombró a los magistrados José Michilini -uno de los que votó por sobreseer a la vicepresidenta en Pacto con Irán y que a su vez, condenó a José López por enriquecimiento ilícito- y Fernando Canero, quien a su vez es parte del TOF 7 que tiene a su cargo el juicio de los Cuadernos de las Coimas.

El 18 de septiembre, con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, la Sala I revocó los sobreseimientos sin juicio que habían firmado el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) y el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) en los casos Hotesur - Los Sauces y Pacto con Irán, respectivamente.

Aquella decisión había anulado la posibilidad de que los acusados en ambas investigaciones, comparezcan ante un Tribunal frente a las imputaciones que recaían sobre ellos. Los integrantes de la Casación entendieron que un Tribunal Oral debe ocuparse de hacer los juicios y sólo excepcionalmente, anular dicha instancia.

Bajo este criterio que ponderó que la mejor instancia de defensa para los acusados, es el juicio oral, los jueces Petrone y Barroetaveña ordenaron la realización del debate y en el caso de Pacto con Irán, se indicó que debe sortearse un nuevo Tribunal para encarar la instancia del juicio.

En ese mismo sentido, se ordenó que se conforme el Tribunal para los expedientes Hotesur y Los Sauces, donde mantuvieron como integrante del mismo a la jueza Adriana Palliotti quien se había opuesto -como integrante del TOF 5-, al sobreseimiento de Cristina Kirchner y los demás imputados.

Frente a este escenario, la presidencia de la Casación a cargo de Mariano Borinsky, sortea los jueces que integrarán por un lado el TOF 5 junto a la magistrada Palliotti y que llevarán a cabo el debate oral en los casos por lavado de dinero, donde fueron investigadas las empresas de la familia Kirchner.

El Tribunal que se sortea de forma íntegra es que el llevará adelante el debate en Pacto con Irán, el expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que tiene a la vicepresidenta de la Nación acusada por el delito de encubrimiento agravado del atentado a la sede de la AMIA.

Aún restan algunas instancias alrededor de estos expedientes.

En Hotesur - Los Sauces el fiscal de la Casación, Mario Villar, se opuso a las apelaciones de Cristina y Máximo Kirchner, como de Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Cristóbal López, Fabián De Sousa, entre otros. Todos los imputados pidieron que el juicio no se haga.

El representante del Ministerio Público Fiscal, entendió que aún no se está discutiendo una sentencia firme sino la decisión de la Casación de que se realice el debate oral y allí se dirima la culpabilidad o inocencia de los imputados. Por ese motivo, opinó que el juicio tiene que realizarse.

Respecto a la causa Pacto con Irán, el fiscal ante el máximo tribunal penal, Javier De Luca una vez más dijo la vicepresidenta no tiene ser acusada en un juicio. Sin embargo, las querellas representadas por la DAIA y el abogado Tomás Farini Duggan, insistieron en que todos deben afrontar el debate y allí defenderse.

Ante estos planteos, ahora sólo resta la opinión de la Sala I que en casos como estos, cuando no hay una sentencia firme, suele rechazar las apelaciones. Eso habilitará la vía de la queja ante la Corte Suprema que tendrá la palabra final.

Sin embargo, mientras, se puede avanzar en la conformación de los Tribunales de juicio y los fiscales intervinientes pueden impulsar medidas de prueba complementarias de cara al debate oral y público.

El caso Hotesur-Los Sauces

En estos expedientes, la acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuyo juicio terminó en diciembre pasado con una dura condena para Cristina, Báez y los demás acusados.

La defensa de Cristina Kirchner volvió a señalar que no existieron maniobras de blanqueo, ya que puede realizarse la trazabilidad de las operaciones que se bancarizaron. A su vez, se reiteró que no existen delitos precedentes como requiere toda maniobra de lavado de activos, porque sostienen como tesis principal que el dinero se encontraba bancarizado lo cual no podría representar una operación “en negro”.

Los jueces que revocaron el sobreseimiento indicaron que estas cuestiones deben discutirse en el marco de un juicio oral y en el desarrollo del mismo, determinar la inocencia o culpabilidad de los imputados.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.

A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.

Pacto con Irán

Respecto al caso conocido como Pacto con Irán, la defensa insistió con la existencia de nueva prueba que es una de las excepciones que habilita a un Tribunal a dictar un sobreseimiento frente a un caso elevado a juicio.

Otro punto, una vez más invocado, fue el hecho de que el Memorándum con Irán respondía a una política de Estado, hecho no judiciable y que la denuncia que dio origen al expediente “no son más que actos de naturaleza política que, como tales, se encuentran exentos de revisión jurisdiccional, y su acierto o error sólo puede ser escrutado por la ciudadanía al ejercer su sufragio en elecciones libres y democráticas”.

En este caso,Barroetaveña y Petrone consideraron que debía descartarse el argumento según el cual el Pacto con Irán y sus negociaciones paralelas "resultaban ser cuestiones políticas no justiciables”.

A la vicepresidenta y a los demás acusados, se los acusa del encubrimiento de los iraníes acusados como autores intelectuales del atentado de la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Teherán, en 2013. El caso inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en 2015.

Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D'Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.