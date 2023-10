Ajuste de cuentas: asesinaron a “La Ina”, influencer y líder narco chilena

Sangre, drogas y muerte. Sabrina Durán Montero fue ejecutada a plena luz del día. Las hipótesis que rodean la investigación.

Eran las 9:30 de la mañana del pasado martes cuando un asesinato en plena vía pública conmocionó a los vecinos de la comuna chilena de Padre Hurtado.

Dos hombres interceptaron a Sabrina Durán Montero, alias “La Ina”, en la intersección de las calles Primera Transversal y Alberto Blest Gana. Le dispararon al menos ocho veces, se llevaron su automóvil -que luego fue encontrado mientras se estaba quemando en la comuna de Quilicura- y la mujer falleció ahí mismo, en plena calle y a la luz del día.

Con el correr de las horas, se fueron conociendo algunos detalles sobre quién era la víctima. “La Ina” tenía 24 años y pese a su juventud lideraba una banda narco mientras se mostraba como influencer.

Según consignó el periódico La Tercera, la Fiscalía chilena investiga un “dateo” y un planificado “ajuste de cuentas”, lo que se conoce en ese ambiente como un “sangre por sangre”.

Se sabe que la “influencer” tenía antecedentes en la justicia dado que había salido hace sólo cinco meses de la cárcel y, pese a que en redes sociales mostraba una vida familiar, hay quienes la vinculan con peligrosas bandas narco que operan en el sector de Peñaflor, una comuna de la región metropolitana en la provincia de Talagante y perteneciente al sector surponiente de la conurbación de Santiago.

“La droga me quitó todo lo más lindo de la vida: mi niñez, mi juventud y al hombre que más he amado y me ha amado”, declaró hace unos años ante la Gendarmería, de acuerdo al mismo medio.

A todo esto, las autoridades se preparan para un funeral “de alto riesgo” y se dispusieron más de 100 carabineros para resguardar su último adiós.

Las hipótesis del crimen

Las razones del asesinato son el centro de una investigación penal que ya fue abierta en Chile. Lo que se sabe es que esta no fue la primera vez que “La Ina” protagonizó un hecho policial. La Tercera informó que las primeras diligencias hablan de un asesinato por encargo que responde a sus vínculos con el tráfico de drogas.

La influencer tenía casi 500 mil seguidores en Tik Tok, donde aparecía bailando -incluso cuando estuvo en prisión- y mostraba ropa que compraba o le regalaban. Allí se hacía llamar “Juakina” y solía interactuar con sus seguidores.

Chilevisión Noticias informó que en la población Las Praderas, donde “La Ina” llevaba adelante sus actividades ilícitas, su grupo estaba en una disputa con otra banda narco liderada por mujeres. Esto generaba constantes enfrentamientos a tiros.

En el operativo en el que fue detenida hace unos meses, participaron más de 100 detectives que allanaron 14 domicilios. Fue en uno de ellos donde encontraron a Durán, quien -pese a que intentó escapar y se lanzó por una ventana trasera- fue arrestada.

“La Ina” también tenía antecedentes por receptación de vehículo motorizado, robo de accesorios de vehículos y microtráfico. “Estaba cumpliendo una pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada asistida”, precisó el fiscal de Alta Complejidad Occidente, Pablo Sabaj.

La mujer había salido hace un mes de la cárcel. De acuerdo a la Policía de Investigaciones, Durán Montero lideraba una banda en la que también participaban sus hermanos.

De acuerdo a Radio Biobío, la tiktokera había conocido a su pareja en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Se trata de Antonella Marchant, quien era parte del clan de Los Marchant (hermana de Diego Marchant, cuyo mausoleo narco ubicado en una plaza fue el primero en ser derribado como parte de un plan gubernamental).

Antonella, quien empezó una relación a mediados de 2022 con “La Ina”, cayó a fines de 2021.