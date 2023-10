Coti Romero le pidio disculpas a Zaira Nara tras su renuncia al Bailando 2023

La ex Gran Hermano lanzó una fuerte frase al aire y afectó a la modelo, al punto de que eligió dejar de participar del certamen.

En la noche de este miércoles, Coti Romero reveló al aire que Charlotte Caniggia tuvo un fuerte comentario sobre Zaira Nara: "Yo no fui la que la quemó a Charlotte, fue Mariano de la Canal. Yo te voy a quemar. No se lo quisiste decir a Zaira, pero me lo dijiste a mí para que lo diga, pero te dije que no. Dijo que las dos (Zaira y Wanda) están acá por chupar pi...". Ante esto, Zaira Nara renunció al Bailando 2023 y lo anunció a través de un fuerte comunicado en sus redes: “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, sostuvo la modelo. Por último, aseguró que “disfrutaba mucho mirar y participar de este programa”. Te recomendamos: Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 y estalló de bronca De esta manera, en la gala del jueves Coti Romero le pidió perdón a la hermana de Wanda Nara: "Quiero pedir disculpas de algo que pasó anoche. Quiero disculparme con Zaira, porque si bien lo que yo dije no fue mi pensamiento, simplemente me cansé de una persona, de Charlotte (Caniggia), que me venía diciendo falsa. Sin embargo, no fui yo la que la quemé. Y me venía callando un montón de cosas", arrancó diciendo Coti. "Estuve mal porque no es mi pensamiento, pero afecté a una persona con la que compartía el stream que es una mujer hermosa", indicó, tras lo cual Marcelo Tinelli preguntó: "¿Compartía? ¿Por qué? ¿No viene más?". Ante la respuesta de Coti, el conductor del ciclo de América advirtió la renuncia de la modelo al ciclo. "Yo lo tomé como un chiste, wow, tremendo. Pero ¿qué pasó?", dijo Tinelli. "¿Esto tiene que ver con lo de los pitos? ¿Pero de verdad un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble. No puedo creer que eso es en serio", remarcó. "Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente, esto nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó el conductor del Bailando. Por su parte, Coti expresó que le pidió disculpas a la modelo por privado y volvió a apuntar contra Charlotte: "Me cansé de la gente falsa. Porque Charlotte viene acá y dice 'yo digo todo'. Pero, sin embargo, ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga".