Blow Up Experience: el fenómeno de arte inflable llega a la Argentina

A partir del 2 de noviembre, la muestra sin precedentes en nuestro país, que invita a grandes y chicos a entregarse a la diversión, se podrá visitar en el Pabellón Frers de La Rural.

Blow Up Experience, el fenómeno mundial de arte inflable más importante del momento, llega a la Argentina. A partir del 2 de noviembre, se podrá visitar en el Pabellón Frers de La Rural, ofreciendo un recorrido inmersivo con diferentes puestas artísticas únicas. Combinando iluminación y arte inflable, y con la implementación de las tecnologías más avanzadas de mapping y realidad virtual, esta experiencia sin precedentes en nuestro país apelará a la memoria emotiva de todos sus visitantes, a través de elementos claves de la infancia como los globos, las piscinas de pelotas, las hamacas y mucho más. De esta manera, Blow Up se suma a la tendencia mundial del entretenimiento en la que los adultos se entregan al disfrute de las actividades consideradas “para chicos”: desde los parques de diversiones hasta otras muestras como las exitosas Balloon Museum, Bubble World o la compañía vanguardista japonesa, TeamLab. Blow Up brindará la posibilidad única de sumergirse en las profundidades de aquella diversión más inocente, sin restricción de edad. Blow Up Experience ofrecerá un recorrido lúdico e interactivo. En cada uno de sus rincones entregará la oportunidad de generar fotos familiares, incomparables e instagrameables. Es considerada uno de los últimos segmentos del Kidulting, tendencia cultural en la que los adultos se embarcan y se involucran en actividades que solían estar asociadas solo a niños y que la ciencia ha demostrado importantes beneficios en la salud mental. Blow Up Experience Un momento único para adultos y también como plan familiar, donde todos los integrantes participan activamente y son también los protagonistas de Blow Up que ofrece una propuesta lúdica que será un importante polo de atracción del entretenimiento en Buenos Aires. La experiencia incorpora los últimos diseños innovadores en iluminación, realidad virtual, y proyecciones inmersivas; tecnología que permite que el espectador pueda sumergirse y cautivarse dentro del contenido con el cual están interactuando. Con más de 3.000 metros cuadrados de espejos, medio millón de pelotas, 35.000 leds y la última tecnología de mapping, Blow Up Experience es el evento más esperado del año, que trae por primera vez a la Argentina el exitoso fenómeno consolidado en Europa y Estados Unidos. En Argentina y en San Pablo, Brasil, se desarrollará en simultáneo habiendo ya comenzado en San Pablo y tan solo en la primera semana convocó a más de 20.000 personas. Blow Up es una nueva exposición que se suma a la prestigiosa lista de grandes exhibiciones que DG Experience viene presentando en Argentina como las ya realizadas Imagine Van Gogh; Bansky, Genius or Vandal?; Steve Mc Curry Icons. Blow Up Experience