Taylor Swift relanzó "1989 (Taylor’s Version)", las redes explotaron y Spotify colapsó

La cuarta reedición de la cantante incluye cinco temas inéditos, entre ellos "Slut!" y "Say Don't Go".

Taylor Swift lanzó el viernes 1989 (Taylor's Version). La reedición, la cuarta de la cantante estadounidense, llega nueve años después de su primer lanzamiento, e incluye cinco canciones inéditas de la bóveda que fueron escritas para el proyecto.

Qué significa Taylor's versión

El término Taylor's Version se refiere a los álbumes pregrabados que Taylor Swift lanzó desde 2021. Comenzó como un intento de reivindicar su música - tras la venta de su antigua discográfica-, y se convirtió en un éxito de ventas sin precedentes.

Qué es From the Vault de Taylor Swift

“1989 (Taylor’s Version)” es la última entrega del exitoso proyecto de Taylor de regrabar sus seis primeros álbumes de estudio. El álbum cuenta con 16 canciones regrabadas y cinco que llevan el sello From The Vault.

"From the Vault" es un término que Taylor Swift usa en sus álbumes de regrabación para las canciones que fueron escritas durante las sesiones del álbum original pero no fueron incluidas en el tracklist original por diferentes razones.

El álbum recibió una puntuación perfecta de 100 de Rolling Stone, calificándola de "clásico instantáneo", debutó con una calificación perfecta de 100/100 en Metacritic, y se convirtió en el álbum más aclamado de 2023 hasta el momento.