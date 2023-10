Carlos Maslatón: "En el balotaje lo voto a Sergio Massa"

El abogado había anunciado que este sábado contaría su decisión para la segunda vuelta. En sus redes sociales confirmó que se inclinó por un candidato.

En la cuenta regresiva para la elección en la que se definirá al próximo presidente del país, el liberal Carlos Maslatón reveló este sábado que se inclinará por uno de los dos candidatos que competirán en noviembre y adelantó a quién votará en el balotaje. “No voto a Javier Milei, voto a Sergio Massa”, expresó a través de un posteo en sus redes sociales.

El abogado -que siempre se identificó como militante libertario y que en octubre eligió en las urnas al líder de La Libertad Avanza- había dicho que este fin de semana compartiría con sus seguidores su decisión para los próximos comicios.

Su publicación fue contundente: “Rechazo el pacto Macri-Milei. Rechazo el giro de Milei del liberalismo hacia el libertarianismo norteamericano combinado con neofascismo”, escribió a modo de resumen al comienzo del tuit. Y explicó: “La Patria está en peligro. Voto Sergio Massa como opción electoral, en la esperanza de que desde la Presidencia encuentre el camino del progreso en una Argentina, cuyo ciclo objetivo actual es positivo, pues están quedando atrás las tendencias descendentes que nos arruinaron en las últimas décadas”.

En un extenso descargo, Maslatón recordó su pasado en la coalición del economista y fundamentó los motivos que lo llevaron a cambiar su postura. Además, definió a Milei como “un sujeto dictatorial y totalitario”, criticó su propuesta de dolarización y hasta lo acusó de recurrir de manera “desesperada” a una alianza con Mauricio Macri para ganar votos de cara a la segunda vuelta.

“Milité y voté por La Libertad Avanza en las elecciones de 2021. A pesar de mis discrepancias con la organización de Javier Milei desde mediados de 2022, anticipé que mantendría firme mi voto para 2023 por razones de lealtad política con el sector, condicionado a que jamás se incurriera en acuerdos ni electorales ni de posibles cogobiernos con Mauricio Macri ni con personeros del crash 2018-2019 causantes de la mayor parte del daño que sufre la Argentina actual. Por lo tanto, sufragué por LLA tanto en las PASO del 13/8 como en las generales del 23/10. O sea, voté por Milei y por todas las candidaturas que se le adicionaron, pegadas en sábana o separadas”, explicó Maslatón en sus redes.

Fue entonces cuando mencionó el acuerdo que este realizó con los dirigentes del PRO en los últimos días, al cual señaló como el hecho que lo hizo soltarle la mano para los próximos comicios. De acuerdo al abogado, con el pacto le cede los principales elementos del poder del estado al ex presidente.

“La frustración de Javier Milei por los pobres resultados del 22/10, dado que esperaba consagrarse en Primera Vuelta, lo llevaron a recurrir desesperado a una alianza con Mauricio Macri rescatando a la que él acusó de ‘montonera pone bombas’, en un jardín de infantes o simplemente en el jardín de una vivienda donde residían infantes. Pero este aspecto estético del acuerdo es casi irrelevante frente al hecho de que Milei, en este trato político, le cede los principales elementos del poder del estado a Macri, incluídos y principalmente los económicos, sonando ya los nombres del desastre del gobierno anterior como Caputo y Sturzenegger, que junto a Dujovne fueron los tres principales causantes de la fundición nacional”, redactó en su posteo.

Continuó: “La alianza Macri-Milei, que de triunfar colocaría al jefe del PRO como dueño real del estado y de la política del estado, frustra por completo el proyecto liberal de LLA y rebaja a Milei a la condición de “punto político” del ex Presidente, tal vez algo que el actual candidato convertido en títere desea ser en función de que se ve como incapaz para la función pública, a la par de que siente pánico escénico ante proximidad de la Casa Rosada y al mismo tiempo temor reverencial hacia Macri. De acuerdo a lo anticipado desde 2022, mi voto debido a esta alianza inmoral y perjudicial para el país, no puede ser en favor de Javier Milei el 19/11. Se han cumplido, por lo tanto, los requisitos para que no pueda votar Milei en el balotaje presidencial”.

En la misma línea de críticas, Maslatón aseguró que el líder de La Libertad Avanza se fue alejando cada vez más del liberalismo, pasándose al libertarianismo norteamericano. De este, dijo que surgen sus peores exabruptos y los de su referente Benegas Lynch. Entre los mencionados, el abogado criticó las ideas de la venta de órganos y de niños, la privatización de los mares y de las ballenas, el sistema de vouchers y el “desprecio” a la salud pública. “Si algo le quedaba de liberal a Milei, ya no le queda nada”, arremetió duramente.