Santi Maratea confesó si fue pareja de Guillermina Valdés

Santi Maratea es una de las personalidades del espectáculo más reconocidas y queridas a nivel nacional. Sin embargo, también es uno de los pocos que ha logrado mantener una vida privada completamente alejada de los medios. Es por eso que pocas veces se le han conocido parejas al influencer quien, siempre que tiene ocasión, realiza una buena causa para ayudar a quien más lo necesita. De todas maneras, hace varios meses que se especuló sobre una relación entre Santi Maratea y Guillermina Valdés, la ex mujer de Marcelo Tinelli. Y, si bien el influencer y la empresaria nunca han confirmado o desmentido esta información, ahora fue él quien decidió hablar al respecto y confesar si verdaderamente ha estado en pareja o no con Valdés. Fue durante una entrevista con Mirtha Legrand, en el programa que la Chiqui tiene en Canal 13, "La noche de Mirtha Legrand" donde Maratea habló al respecto. De manera inesperada y muy espontánea, la conductora le preguntó: "¿Es verdad que saliste con Guillermina Valdés?". Ante esto él no dudó en responder: "Si, no te voy a mentir a vos Mirtha". Y, si bien no dio detalles sobre lo ocurrido ni cuándo fue o cuánto duró su vínculo, ha dejado algo en claro: estuvieron relacionados durante un largo tiempo. Aún así, como siempre, Maratea decidió respetar su intimidad y no hablar mucho más al respecto, a excepción de confirmar esta información con una respuesta que dejó sin palabras a la propia Mirtha Legrand.