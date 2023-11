Mauricio Macri en modo campaña: "Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto a Milei"

El ex Presidente habló en un Foro junto a Mariano Rajoy, su par español, y volvió a manifestar su apoyo al candidato de La Libertad Avanza. Además, cuestionó con dureza a Sergio Massa y lo definió como “populista".

Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación, se metió de lleno en la campaña de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que se medirán por la Presidencia de la Nación Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Desde que su pacto con el libertario, el líder del PRO ganó enorme protagonismo y centralidad en el proceso electoral. Este mediodía dio otro paso en ese sentido. En el marco de una charla, el ex Jefe de Estado cuestionó al ministro de Economía y volvió a ratificar su alianza explícita con el liberal. “Votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso en los últimos 20 años. Somos el cambio o no somos nada, por eso, yo voto a Milei”, sostuvo sin tapujos ante un auditorio de empresarios y políticos que lo escuchaban.

Las declaraciones de Macri fueron este mediodía junto a Mariano Rajoy, ex Presidente de España, en el Foro organizado por la consultora ABECEB, en el que los dirigentes debatieron sobre la “nueva era para la construcción del poder global”, la economía y los desafíos globales del sistema internacional. La charla duró 40 minutos y se centró en un análisis de la situación política a nivel regional y mundial. No obstante, la última pregunta de la moderadora fue orientada a la coyuntura nacional.

“Yo diría que podemos ir a comer”, bromeó Macri cuando le preguntaron sobre el balotaje, como una ironía para intentar eludir la pregunta. Sin embargo, fue a fondo en su respuesta. “En el balotaje votamos en contra del que queremos que no sea Presidente. De un lado, hay una persona que propone un cambio de raíz en Argentina. Milei es lo nuevo, lo distinto y va en la misma dirección de lo que proponíamos con Patricia”, sostuvo el ex Presidente y continuó con cuestionamientos al ministro de Economía. “Del otro lado, Massa, alguien que tiene una enorme trayectoria, que empezó en la UceDé, fue duhaldista, kirchnerista, jefe de Gabinete, director de la Anses, después se fue a Tigre. Por algo en los pagos chicos, donde te conoce, y ya nadie vota a los Massa”, aguijoneó Macri.