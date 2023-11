"Nadie cree en tu palabra": Milei cruzó en las redes a Massa por la suba del precio de la nafta

Massa y Milei calientan la campaña con un duros cruces en las redes. A los dichos del oficialista sobre la venta de órganos, vino la réplica del libertario y el precio de los combustibles.

El candidato de La Libertad Avanza cuestionó al ministro de Economía por sus declaraciones en contra de la venta de órganos y le recriminó la suba en el precio de los combustibles. “Hace dos días dijiste que no subía y hoy subió 10%”, dijo.

A veinte días del balotaje, Massa criticó la postura de la libertaria Diana Mondino y posteó: "No creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio".

Te recomendamos: Javier Milei pidió a la Justicia electoral mayor control en el escrutinio en el balotaje

Te recomendamos: Mauricio Macri en modo campaña: "Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto a Milei"

Ante este mensaje, Milei salió a cruzarlo: "Lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

Luego, en otra publicación en la que hablaba de los créditos ANSES para jubilados y pensionados, agregó: "Estás destruyendo las jubilaciones futuras por tu aventura electoral. Al prestar a una tasa de interés que ni cubre la inflación estás licuando la deuda al deudor al tiempo que arruinás al acreedor (los jubilados futuros). Al mismo tiempo, el ahorro lo dirigís al consumo por lo que estás destruyendo capital. En el fondo nos estás haciendo más pobres no sólo hoy sino también mañana".