Bajaron de un avión a Sofía Gala porque no habría pagado un perfume en el free shop

Fue en Aeroparque. La actriz se dirigía al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Las autoridades detectaron una situación irregular e intervino la PSA y el juzgado.

Bajaron a Sofía Gala de un avión tras acusarla de no pagar los productos que se llevó del free shop. Según trascendió, se encontraba en el vuelo 1608 MDQ con destino a Mar del Plata, cuando las autoridades detectaron una situación irregular.

La hija de Moria Casán se dirigía al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Después de que las autoridades detectaran una situación irregular, debió intervenir Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el juzgado.

Al aire de Está Pasando (TN), Cecilia Martí precisó: “Hubo una situación confusa. Esto fue al mediodía en Aeroparque cuando Sofía Gala estaba viajando a Mar del Plata. Este es un vuelo que salía a las 12.40. Ya estaban todos en el avión y lo que se dice es que la hicieron bajar porque se había llevado algunos productos del freeshop, se habla de algunos esmaltes”.

En el video se puede ver a Castiglione caminando con sus valijas por Aeroparque acompañada por policías del aeropuerto. Por parte de las autoridades se habla de un secreto de sumario y desde el entorno de la actriz mantienen un hermético silencio.

Moria Casán recordó el día que llevó a Sofía Gala a una escuela para chicos con alto coeficiente intelectual

A mediados de septiembre, se viralizó en las redes sociales un fragmento de un podcast que Moria Casán grabó junto a Lali Espósito en Spotify. En distintos capítulos, la diva no solo repasa su trayectoria, sino que también cuenta algunas anécdotas de su vida. Por supuesto, la producción de Anfibia no tardó en viralizarse y una historia que incluyó a Sofía Gala, hija de la One, generó furor en Twitter.

Durante el episodio, Moria habló de la infancia de la actriz y recordó el día que le hicieron una prueba de IQ y, tras ver los resultados, le aconsejaron cambiarla de institución educativa. “Cuando la llevé a un colegio de chicos ‘especiales’, con intelectualidad alta, te hacen pruebas de coeficiente intelectual. Mirá qué loco, ¿no? Entonces te dicen ‘conviene llevarla a un colegio con chicos de coeficiente alto’. Yo la cambié de escuela”, recordó.