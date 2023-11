La cantante contó que tuvieron una charla privada con la bailarina y aclararon las cosas.

Flor Vigna habló del enfrentamiento con Lourdes Sánchez en el Bailando 2023 y reveló que tuvieron una charla privada para aclarar la situación. Pese a eso, la artista justificó sus dichos diciendo que "le tenía que hacer entender que conmigo no".

Tras el revuelo por decir al aire del Bailando 2023 que Lourdes Sánchez habría tenido diversos affaires y que incluso habría tenido intenciones de estar con Luciano Castro, Flor Vigna contó en un móvil con DDM: "Nos encontramos con Lourdes en un camarín y hablamos a solas. Y ella fue muy noble, nos pusimos a hablar y escuchamos lo que le molestaba y le había dolido a una de la otra".

"Le conté lo que me dolió, ella también y fue re lindo pedirnos disculpas mutuas. Yo sentía que era la tercera vez que se metía conmigo, y me tenía que defender. Pero en realidad, cuando me contaba su punto de vista, me dijo que no fue con malicia, me explicó que era más show", expresó Flor Vigna.

"Hubo como un mal entendido. Nos contamos inseguridades de mujeres la una a la otra, y lo solucionamos", aseguró. Pese a que se pidieron disculpas mutuamente, la cantante se justificó por sus dichos: "Yo trabajo hace 9 años y se cosas de todos. Hay cosas que se cuentan en cámara y otras que no. Me molesta que se metan conmigo si yo no molesto a nadie. Siempre le escapé al quilombo".

Flor Vigna

"Esta era la tercera vez que Lourdes decidía hablar de mí. De alguna forma le tenía que hacer entender que conmigo no. Y quería defender con mi verdad, con las cosas que yo sé", agregó.

Y reflexionó: "El enojo no le suma a nadie. Yo tengo que entender que el show es así, pero me da bronca. Siempre pensás que lo vas a poder controlar, pero no es fácil".

Qué dijo Flor Vigna de Lourdes Sánchez

Flor Vigna reaccionó filosa contra Lourdes Sánchez en el Bailando 2023 y deslizó supuestos rumores de affaires de la bailarina.

Tras hablar con Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de abrir la pareja con Luciano Castro, Flor comentó: "Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de Los juegos del hambre, pero es de afuera".

Asimismo, Vigna comentó cómo considera que podría darse la situación: "Quizás lo llevo a la fiesta y le gusta alguien y lo charlamos medio borrachines, pero tiene que ser consensuado. Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí en unos años, porque ahora vamos casi tres, puede ser. A los cinco años, ponele, hay que reinventar la pareja, por ahí llamara una mujer, puede ser".

Ángel de Brito le consultó sobre si Luciano Castro le había comentado sobre los mensajes que le envió a Lourdes Sánchez hace algún tiempo, a lo cual la cantante respondió: "Vieron que él no mira mucha tele, entonces, llegué y le dije: ‘Tengo un chisme: Lourdes Sánchez dijo que eras su permitido’. Y me dijo: ‘Sí, fue antes de la pandemia’. Como que ella ya lo había dicho y justo él estaba en ese momento en familia, y le había parecido medio desubicado que le enviara un mensaje en ese momento”.

Lourdes Sánchez

El periodista quiso aclarar rápidamente la situación y explicó: "Luciano fue el que le mandó a Lourdes el mensaje. Ya no estaba con Sabrina Rojas y todavía no estaba con vos". "Pero ahora está conmigo", respondió Flor, mientras que deslizó que Lourdes habría estado vinculada amorosamente con muchas personas de medio: "Lo que me dijo es que antes de la pandemia ella lo andaba tiroteando y también me contaron muchos affaires de Lourdes. Como que ella estuvo con mucha gente".

Moria Casán intervino para hacer una advertencia: "Estamos dejándola muy mal a Lourdes, es una señora. Pongámonos en su lugar, no está en este momento... Es como que se acostó con el país, no es así". "Es una mujer hermosa y puede hacerlo. Le quise contar un chisme, y él me terminó contando todo a mí. Trabajó con todo el mundo y sabe muchas historias", agregó Flor.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre Flor Vigna

Lourdes Sánchez habló en Intrusos de los polémicos dichos de Flor Vigna en el Bailando 2023 y dejó en claro su opinión sobre la intención de su compañera de reality.

Consultada por Florencia de la V y su panel ante lo ocurrido ayer en el reality, cuando la cantante expuso que habría tenido diversos affaires y que incluso habría tenido intenciones de estar con Luciano Castro, Lourdes contó cómo se sintió al verse expuesta de esta forma: "Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Obvio que me sentí mal, no me gustó como me dejó como mujer. Yo tengo una familia, tengo a mi marido que estaba, lamentablemente, ahí en ese momento como productor, mirando toda esa situación. No estuvo bueno".

Flor Vigna

"Sinceramente no lo podía creer. ¿La parte que más me duele a mí? Pablo y yo sabemos lo que somos como pareja, estamos hace 12 años juntos, el tema infidelidad no cabe en nuestra relación, no es un tema, no nos preocupa; pero mi nene tiene 7 años, yo no quiero que lo jodan en el colegio, los nenes son muy crueles. No estuvo bueno... Nunca viví una situación así, es la primera vez así tan fuerte, tan íntima, tan de mentira... Eso habla más de ella que de mí, indudablemente", agregó Sánchez.

Lourdes Sánchez

En relación a de dónde cree que surgió tanta saña por parte de Flor, Lourdes comentó: "No sé si ella nos quiere vender un papel que no es. Eso que todo el tiempo dice 'yo soy buena, buena vibra'. Esas cosas no hay que decirlas, esas cosas caen por sí solas. Acá nos conocemos todos, sabemos cómo somos. Ella todo el tiempo te quiere imponer ese papel de santa y de buena, y yo creo que acá pisó el palito. Es una auténtica Flor Vigna y está bueno que se muestre así como es".

Además, Lourdes habló del supuesto mensaje que intercambió con Castro: "Yo no quiero exponerlo a él, no soy de esa manera, pero me adjudicaron que yo le mandé un mensaje y la realidad es que jamás le mandé un mensaje, ni le mandaría. Quedó como que yo lo estaba cagando a Pablo en plena relación, todo un disparate y todo de mal gusto".

Sobre si accionará legalmente contra Vigna, la correntina manifestó: "Yo jamás en mi vida mandé ninguna carta documento, ni me llegaron, la verdad que para mí esos es una pelotudez estar molestando a la justicia para esto. Yo me quedo muy tranquila, porque yo sé lo que soy como mujer de Pablo y yo sé lo que es él conmigo. Por ahí molesta que estemos hace tantos años juntos, que hayamos formado una familia hermosa y que seamos felices. A mí lo único que me importa es pensar en mi hijo y nada más".