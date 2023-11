Activista propalestina recibió una contundente explicación de un árabe-israelí

Una joven promovía mensajes que en los que denunciaba la existencia de un apartheid de Israel contra los árabes, en una universidad en Nueva Zelanda y Yoseph Haddad, le dio una aclaración.

El activista árabe-israelí, Yoseph Haddad, se cruzó con una actividad pro Palestina en Nueva Zelanda, y sostuvo un debate con la joven que estaba en un stand difundiendo panfletos sobre el supuesto “apartheid” que Israel impone a los ciudadanos árabes.

Haddad le manifestó su desconformidad a la chica, cuya identidad es protegida, por los mensajes que difundía en contra de Israel e intentó explicarle que se trataba de una mentira.

“Soy un árabe que vive en Israel, no sé lo que la gente te está diciendo o lo que no te están diciendo, (…) Hay problemas, nunca diré que no los hay, pero tengo que ser honesto, esto es un lavado de cerebro, esto no existe, todo ese apartheid”, le dijo Haddad.

“Yo puedo votar, puedo ser elegido, me puedo convertir en el presidente de Israel si quiero ahora mismo, postularme, que gane o no es diferente, no tengo un sistema de transporte diferente, no tengo jueces diferentes. De hecho, un juez árabe del Tribunal Supremo de Israel envió a prisión a un primer ministro judío y a un presidente judío (…) en un apartheid eso no podría pasar”, agregó el activista.

El activista que asumió un papel protagónico al enfrentar el mito del “apartheid israelí” en varias ciudades del mundo. Con determinación, Haddad se propuso desafiar estas afirmaciones infundadas, destacando su herencia como árabe-israelí para respaldar su argumento.

“Yo tengo libertad de movimiento, yo vine a Nueva Zelanda con mi pasaporte israelí como árabe, nadie puede detenerme, eso no significa que no hayan problemas, por cierto, eso no significa que no haya racismo o discriminación, pero ¿quieres decirme que en Nueva Zelanda el racismo o la discriminación no existen? Por desgracia existe en todas partes”, argumentó Haddad a la activista pro Palestina.

“¿Qué hay con respecto a Hamas? Hamas controla Gaza, Israel no controla Gaza, Israel no tiene ni una pulgada y por cierto, Hamas tiene frontera con Egipto y Egipto también cerró esa frontera, ¿por qué un Estado árabe cerró la frontera con otro árabe como Gaza?, por el terrorismo”, agregó el activista.

Haddad, quien ha abordado este tema en diversas ciudades internacionales, subrayó su compromiso con la causa proisraelí.

“Ayúdanos, (a los árabes) ayudarnos es no mentir más sobre esto o promover el lavado de cerebro, esto no es verdad, yo no vivo en un régimen de apartheid, los palestinos viven sus problemas y tienen problemas que tenemos que resolver, pero el obstáculo no es Israel, el obstáculo ahora es una organización terrorista de Gaza y la autoridad palestina corrupta”, dijo Haddad.

Durante una visita en Dubái, Haddad y su familia fueron objeto de un ataque perpetrado por compañeros árabes israelíes que se oponen firmemente a su activismo. El incidente resultó en lesiones menores y agresiones verbales dirigidas a su familia.

Pese a este incidente, Yoseph Haddad reiteró su compromiso inquebrantable de continuar promoviendo su mensaje proisraelí y de buscar conectar a la comunidad árabe con la sociedad israelí en su conjunto.

El activista ha sido elogiado tanto por los medios de comunicación como por diversas organizaciones en Israel por su apasionada defensa del país. Su labor se enfoca en establecer vínculos entre la comunidad árabe-israelí y la sociedad en general de Israel.

Haddad es un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sufrido heridas en el pasado durante su servicio militar, específicamente durante la Guerra del Líbano en 2006. Su valiente postura y su compromiso con la promoción de un entendimiento y respeto mutuo continúan siendo admirados tanto a nivel nacional como internacional.