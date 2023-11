La palabra de Sofía Martínez en medio del cruce de miradas con Lionel Messi: "La diferencia es que yo soy mujer"

La periodista deportiva se mostró indignada con los rumores que la vinculan con Lionel Messi por la supuesta simpatía entre ambos: "Me da un poco de pena...".

Sofía Martínez y Lionel Messi están en boca de todos producto de las miradas y ciertos gestos con complicidad que se dedicaron en la Gala del Balón de Oro 2023 en París, y que generaron que los usuarios comenzaran a comentar que entre ellos existía cierta atracción mutua. Ahora, la periodista rompió el silencio y sostuvo: “Yo creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda’’, empezó diciendo acerca de la buena predisposición del jugador con los periodistas. Un tanto indignada por lo que se dice en redes, agregó: ‘’La única diferencia es que yo soy mujer, ¿entendés? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Esa termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”, expresó la comunicadora. Sofía Martínez y Messi El cronista le consultó si piensa que el astro se siente nervioso cuando ella lo entrevista: ‘’Cero, no se pone nervioso cuando yo lo entrevisto. Él tiene buena onda, la verdad, está muy amable, creo que está en un gran aumento de su carrera, obvio que si le voy a hacer una nota después de ganar su octavo Balón de Oro va a sonreír’’, comentó la joven. Para terminar, hizo referencia a Antonela Roccuzzo, que también se vio ligada al polémico vídeo, cuando le tocó la espalda al jugador del Inter Miami y se dijo que era una manera de 'marcar territorio': “Yo la admiro, la quiero a Antonela, la admiro como cualquier argentino. Tuve la posibilidad de hablar en alguna ocasión con ella también, hace poco, y la verdad es que hay una buena onda increíble. Entonces, cada vez que leo esas cosas… No lo puedo creer”, concluyó Sofía Martínez, desmintiendo todo tipo de rumor.