Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su enemistad con Wanda Nara

"La gente evoluciona". De regreso en la Argentina, tras varios años viviendo en Alemania, la modelo está en un gran momento personal, alejada de los escándalos mediáticos.

Evangelina Anderson y Wanda Nara tuvieron una enemistad por casi una década porque la esposa del actual director técnico de River, Martín Demichelis, había deslizado que Maxi López, exmarido de la conductora, había coqueteado con ella.

En ese contexto, un cronista de Intrusos (América) le consultó a Eva si le sorprendió el vínculo de amistad que forjaron Bastian, su hijo mayor, y Valentino, el más grande de Nara y López, ya que ambos comparten equipo en la novena del club Millonario. “No, no me sorprendió”, respondió categórica.

Acto seguido, le preguntaron por su actual relación con la empresaria y si tomaría un café con ella a raíz de la amistad entre sus hijos. “Sí, por supuesto. La gente se piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó, no sé, prescribió. No quiero delatar edades”, lanzó Anderson, dejando bien en claro que lo pasado, pisado.

“La gente evoluciona, crece, somos mamás y todo eso fue porque las dos estábamos en una obra de teatro y se arma todo para que la gente vaya a ver la obra”, aclaró sobre el origen del conflicto.

El periodista le dijo: “¿Entonces podemos esperar una mateada entre Eva y Wanda próximamente?”. “Vive en el departamento de arriba, compartimos edificio, somos vecinas, así que en cualquier momento me la voy a cruzar en el ascensor”, concluyó la influencer.

Horas después, al aire de LAM (América), pasaron una nota en la que Anderson contó que ahora mantiene un perfil muy bajo. “Sigo siendo la misma de siempre, pero lo que pasa es que hace 15 años que no vivo acá. La gente evoluciona. Por ahí vos te quedas cuando hacía el teatro de revistas y tenía 18 o 19 años. Ya después de 16 años la gente crece”.