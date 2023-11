Pablo Lescano "liquidó" a Yerba Brava por su show en la Copa Libertadores

El cantante de cumbia villera publicó varios mensajes en contra de quienes tocaron en la previa de la final entre Boca y Fluminense en el estadio Maracaná. Las publicaciones Pablo Lescano fueron contundentes.

La definición entre Boca Juniors y Fluminense por la consagración como Campeones de América se vivió al rojo vivo, con dos expulsiones (una por cada equipo), lo que mantuvo a los hinchas en constante expectativa. Sin embargo, en la previa del encuentro también hubo polémica: Pablo Lescano, líder de "Damas Gratis", encendió las redes sociales con comentarios picantes hacia el grupo "Yerba Brava", que brindó su show en el estadio Maracaná.

El "Perrito Malvado" no perdonó a sus colegas por el notable contraste entre la música de fondo y la letra de "La cumbia de los trapos" que entonaba el vocalista de "Yerba Brava". Este "ruido" durante la transmisión del partido no pasó desapercibido y causó diversas reacciones en las redes sociales, con memes y burlas incluidas.

El momento se convirtió en trending topic y fue destacado por la cuenta de X "porquetendencia". Lescano aprovechó la situación para lanzar sus primeras críticas y expresó: "¿Ven por qué hay que tocar en vivo? Tengo un amigo que cobra más barato".

No contento con eso, el cantante de Damas fue por más: "Y hace playback. Yo toco Cumbia en vivo", lanzó, aún más picante.

La publicación del histórico cantante de cumbia llamó la atención de varios internautas, quienes comenzaron a preguntarse por la razón de la "mala onda". En ese sentido, un usuario de X le preguntó: "¿La quiere toda para usted? ¿Y los códigos entre colegas?".

Ante tal consulta, Lescanó sentenció: "Colegas míos no son, yo toco en vivo. Se llama dignidad". Además, el cantante respondió a otros comentarios y memes publicados por algunos usuarios, y escribió frases como "Me Río de Janeiro" y "Vergüenza ajena".

Anteriormente, el líder de Damas Gratis reveló los motivos por los que su banda no iba a participar del show de la final de la Copa Libertadores, y expresó: "Hoy en Ezeiza me crucé con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo. ¿Vas a tocar? La organización necesita un grupo que haga playback y eso no es para mí".