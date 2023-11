Jornada para el olvido del Dibu Martínez: error y derrota del Aston Villa ante el Nottingham Forest

El arquero de la Selección Argentina estrenó el premio Lev Yashin con una derrota 2-0 por la Premier League.

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina, estrenó el premio Lev Yashin, ganado el pasado lunes en la gala del Balón de Oro, de la peor manera: fue responsable del segundo gol del Nottingham Forest, que logró una victoria por 2 a 0 en un partido válido por la 11ª fecha de la Premier League.

El mejor arquero del mundo, también titular del FIFA The Best al mejor guardavalla y Guante de Oro en el Mundial Qatar 2022, no pudo rechazar un remate desde media distancia del belga Orel Mangala, a los 2 minutos del segundo tiempo. Antes, en la etapa inicial, el local se había puesto en ventaja gracias a un tanto del nigeriano Ola Aina.

En Nottingham Forest se destacó el mediocampista argentino Nicolás Domínguez (ex Vélez). En tanto, Gonzalo Montiel no pudo formar parte del plantel por encontrarse lesionado.