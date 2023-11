El jefe de Gobierno porteño analizó la coyuntura política a 15 días del balotaje entre Sergio Massa y el candidato de La Libertad Avanza, y volvió a cuestionar el pacto entre Bullrich y Macri con el economista liberal.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concedió hoy un extenso reportaje en donde analizó la coyuntura política a 15 días de la segunda vuelta electoral entre Sergio Massa y Javier Milei. Además, volvió a cuestionar el pacto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato libertario, adelantó su posición de cara al balotaje y realizó una autocrítica con relación a su derrota en la interna de Juntos por el Cambio.

“No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria, ideológicamente apoyando a Milei”, indicó Larreta en un larga entrevista que publica este domingo el diario Perfil, realizada por su director Jorge Fontevecchia.

En esta línea, tomó clara distancia del respaldo que tanto Bullrich como Macri le ofrecieron al dirigente de La Libertad Avanza: “A Patricia, la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’; Mauricio es distinto, dijo ‘sí son nuestras ideas, pero…’”.

“Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio, y eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos”, sostuvo el mandatario porteño y, con relación a estas diferencias que mantiene con el creador del PRO, explícitas en su posición de no acompañar el pacto con Milei (inclusive ofreció una conferencia de prensa para hacer pública su postura), completó: “Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio”.

En otro tramo del reportaje, Larreta se refirió a los posicionamientos de los dirigentes de cara a la segunda vuelta electoral: “Que alguno exprese ‘yo voto a fulano o mengano’ me parece válido. Ahora, que llame a votar en nombre del rol que tiene, no. Primero, llamar a votar me parece un espanto, es atentar contra la libertad de la gente, pero, de vuelta: es una diferencia muy clara. Una cosa es decir, ‘voy a estar en el bloque de oposición a quien gane, ahora, entre estas dos alternativas voto a fulano o mengano’, eso es válido. Así como es válido también que yo diga que no voto a ninguno los dos porque los dos me parecen malos, y no voy a votar una mala opción para la Argentina”.

“No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar”, agregó.

A su vez, se refirió al rol de Juntos por el Cambio en esta nueva etapa política: “Es el de consolidar la oposición más grande en términos de presencia legislativa y más sólida posible. Los dos candidatos que hay en la Argentina de hoy son malos. Con más razón, eso refuerza la responsabilidad nuestra como oposición, y todo lo que tenemos que hacer es para tratar de mantener la oposición lo más grande posible”.

Para Rodríguez Larreta, la construcción del Milei candidato, y su camino hacia la instancia de balotaje, se caracteriza por la “incoherencia”. “Hace un mes la dolarización, después todos sus economistas la pusieron en duda, ahora la ratifica, ¿cree en la dolarización o no? No tengo ni idea. El dijo que no, después dijo que sí. Ahora su futura canciller, no un cuatro de copas, dice que sí, que es una genialidad, una ponderación extrema”, sostuvo.

Por último, realizó una autocrítica sobre su desempeño en la interna en la coalición opositora y la derrota que sufrió en las PASO con Bullrich. “Fui conservador en el término de no arriesgar, no hagamos olas porque estamos bien. Vamos por el conservador, no hagamos nada demasiado grandilocuente, no nos peleemos con el otro, no le contestemos al tercero, y al final perdés, porque te volvés conservador, porque crees que tenés que conservar el lugar que tenés. Y en esto hay que arriesgar a veces siendo firme en posiciones políticas, siendo claro respecto de otras personas”.

“Esto de no arriesgar, de no pelearte con nadie los americanos lo llaman el ‘catch all’, agarrar a todos, que todos nos apoyen, donde hay un componente político, pero también debe haber algún componente psicológico de que querés que todos te quieran, y al final hacés equilibrios tan grandes para que te quieran, que perdés nitidez en la política. Todo eso son las cosas que uno va aprendiendo”, añadió.

Y finalizó: “Analizar todo esto sí es constructivo, lo que no hay que caer es en el flagelarse por cada decisión, “cómo no dije tal cosa, tal día” y te rompés la cabeza, eso no sirve. —Alfonsín decía, parafraseando a Borges, que ‘había derrotas que tenían grandezas de las que muchos triunfos carecían’”.