Tinder tiene una suscripción de 500 dólares al mes: cuáles son sus funciones

“Select” solo permitirá el acceso a menos del 1% de usuarios de la aplicación de citas online.

Los usuarios de Tinder tendrán una nueva característica de alta gama que permitirá acceder a una sección exclusiva de la plataforma por medio de una membresía mucho más alta que todas aquellas que se pagan actualmente en la aplicación. “Tinder Select” solo permitirá el acceso a los usuarios que decidan realizar pagos mensuales de 499 dólares al mes.

Este nuevo producto, no solo consistiría en la incorporación de nuevas características, sino que tendría un elemento distintivo de mayor valor: la exclusividad. Según Mark Van Ryswyk, jefe de producto en Tinder, los usuarios estarían dispuestos a pagar altas sumas de dinero (como una suscripción de 500 dólares al mes) para tener experiencias exclusivas y emparejamientos “de calidad” en la aplicación.

Esta no es la única característica diferencial de Select, sino que además la aplicación requiere que los usuarios pasen por un periodo de postulación que filtra su perfil antes de que puedan acceder a esta nueva versión del servicio.

Según Tinder, esta sección es tan exlcuva que apenas el 1% de los usuarios podrán accesder a “Select” y que además podrán mostrar una insignia especial que los identifique como integrantes de esta comunidad exclusiva dentro de la aplicación de citas.

Lógicamente la exclusividad también estará acompañáda de nuevas funciones como la capacidad de enviar mensajes directos a otros miembros sin necesidad de hacer “match”, pero solo dos veces por semana y no se podrá enviar un Super Like en este tiempo. Además, se puede indicar si se desea (o no) recibir mensajes directos al perfil.

La aplicación promete que los miembros de Select tendrán acceso a una nueva categoría de perfiles, que son catalogados como “los más buscados” aunque no detalla cómo es que califican a estos perfiles como tales o a qué se refiere cuando indica que se tendrán mejores experiencias en las conexiones.

Esta nueva suscripción mensual también tendrá beneficios similares como la posibilidad de ver las fotos de perfil de todos los usuarios que les hayan dado “Me Gusta” aún si no han pagado la membresia de Tinder Gold o Platinum. Esta función también permitirá el acceso a nuevas características de la aplicación que se encuentren en versiones de prueba o que estén a punto de debutar en la versión global, a modo de acceso anticipado.

Tinder Matchmaker

Para el resto de los usuarios que no desean pagar grandes sumas de dinero para tener conexiones en Tinder, la aplicación también ha lanzado una función especial llamada “Tinder Matchmaker”, que se caracteriza por permitir que amigos o familiares recomienden potenciales perfiles con los que el usuario titular de una cuenta podría tener una conexión.

Según la aplicación, los usuarios pueden generar un enlace directo que se puede enviar hasta a un máximo de 15 personas entre amigos y familiares, quienes tendrán un plazo de 24 horas para seleccionar tantas personas como crea conveniente. Incluso en caso de que alguna de ellas haga “match” con alguien durante la búsqueda, la función de enviar mensajes seguirá siendo exclusiva del usuarios original de la cuenta.

Al terminar la sesión del “matchmaker”, el usuario dueño de la cuenta podrá revisar qué perfiles fueron recomendados por los contactos a quienes envió el enlace de Tinder. Las recomendaciones serán etiquetadas como tales, de modo que se conozca por adelantado cuáles fueron las cuentas que fueron revisadas por alguno de los amigos que accedieron a la nueva función de la plataforma.

Por otro lado, los perfiles que hayan sido descartados por los “matchmakers” seguirán mostrándose para la cuenta de los usuarios, pero no tendrán una etiqueta especial que los diferencie.

Por el momento la función “Tinder Matchmaker” solo está disponible en 15 países y territorios como Estados Unidos, Australia , Brasil, Canada, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, México, Corea del Sur, España, Tailandia, Reino Unido y Vietnam.