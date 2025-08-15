Intentó asaltar a un automovilista, le quitaron el arma y lo mataron

El delincuente logró huir de la escena corriendo, dejando la motocicleta tirada en medio de la avenida. Murió en el hospital.

Un ladrón asaltó este martes a punta de pistola un coche detenido por el tráfico en una avenida de Sao Paulo (Brasil), pero el conductor le arrebató el arma, según se aprecia en un video compartido en X e información de medios locales.

En la grabación se observa cómo el sujeto que va en motocicleta, de 35 años, forcejea con el conductor a través de la ventanilla del automóvil. En un momento dado, la víctima se hace con el arma y abre fuego varias veces contra el delincuente mientras huía.

A pesar de estar herido, el sospechoso consiguió escapar del lugar de los hechos corriendo. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de la urbe, fue ingresado en el Hospital de Campo Limpo, donde posteriormente sucumbió a las heridas.