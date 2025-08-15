Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"

El entrenador Ferroviario analizó el triunfo ante Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 01:14

Tras la victoria de Central Córdoba por 1-0 ante Lanús en el Estadio Único Madre de Ciudades, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador Omar De Felippe realizó un análisis del compromiso.

"El partido fue muy disputado, para mi gusto un rival muy difícil con muy buenas individualidades, por momentos jugamos bien, sobre el final el encuentro se puso feo y ordinario, obviamente ellos querían empatar. Tenemos que seguir mejorando, hay poco tiempo de recuperación para lo que viene, veremos quienes son los soldados que están para jugar", abrió el entrenador.

Además, agregó: "Nos quedamos sin juego. Por momentos fuimos más apurados que el rival cuando tendríamos que haberle sacado ritmo al partido, son cosas pendientes para trabajar. La diferencia fue que hicimos el gol y ellos no. El partido fue parejo, ellos tuvieron opciones no la embocaron y si lo hicimos nosotros, y tratamos de defender eso. Así será la vuelta, durísimo, tenemos que acostumbrarnos a jugar contra equipos que tienen nombres", remarcó.

"El fútbol argentino es muy complicado, por momentos tuvimos buen juego en el primer tiempo, pero nunca terminamos en el arco, nos cuesta es cuestión, si nos cierran por afuera nos cuesta por adentro. En el segundo tiempo fue lo que mejor se vio. Hay chicos que venían con golpes, quiero darles minutos porque en pocos días hay varios partidos y habrá una rotación importante. El resultado está bueno, pero queremos ver otra cosa".

Por último, comentó: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero nosotros no nos engañamos como que está todo bien, sabemos que hay que mejorar, lo vemos, hubo desinteligencias", cerró.