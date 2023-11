El particular ritual de María Becerra para quitarse la mala energía

La cantante fue a El Hormiguero y reveló la técnica con la que se renueva energéticamente, luego de un día cargado.

La semana pasada, María Becerra pasó por España y visitó El Hormiguero, programa en el que reveló el particular ritual que realiza para quitarse las malas energías.

“Estamos hablando del River Plate. Tenés que salir ante 60 mil personas. ¿Te ponés muy nerviosa? ¿Tenés algún ritual?”, le preguntó el conductor Pablo Motos a la cantante argentina.

Con honestidad, María le respondió: “Seguramente en el River voy a estar muriéndome por dentro, porque yo sé que va a ser algo muy grande para mí. Además, es filmado”.

“Pero, usualmente, no me pongo nerviosa. Estoy siempre muy tranqui. Antes sí me ponía nerviosa”, agregó Becerra.

Luego puntualizó en las “ceremonias” que lleva adelante antes de salir a escena: “Obviamente tengo mis rituales, como para centrarme. También entreno, estiro, antes de salir al show. Me gusta estar solita. Vocalizo tranquila. Me nebulizo”.

Muy informado, Pablo Motos descolocó a la cantante con se siguiente consulta: “Sé que también tenés como un ritual contra la mala energía y te lavas las manos con sal”.

“¿De dónde salió eso? Sí. A veces. No antes de salir a los shows. Después de algún día en el que vi a amucha gente o estuve en contacto con muchas personas”, dijo María.

“Más allá de los fans. Hay mucha energía dando vuelta. Gente que te abraza, que llora en tu hombro”, detalló.

Y finalizó sin rodeos: “Yo creo mucho en las energías y son energías con la que vos terminás cargando. A veces me dicen cosas muy fuertes, quedo con los ojos rojos, con mucho dolor de cabeza. Entonces, hago esa limpieza energética y me pongo sal”.