La crítica de María Becerra a Lilia Lemoine por su proyecto de renuncia a la paternidad

Una de las cantantes del momento se pronunció sobre la polémica y delirante propuesta de la militante de La Libertad Avanza.

María Becerra se pronunció sobre el abandono paternal después de la propuesta de la diputada electa por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y fue contundente en su descargo. La intérprete de hits como Miénteme y Automático aludió a las estadísticas de padres abandónicos en Argentina y se mostró indignada por esa realidad. Becerra hizo su descargo antes de interpretar su canción Corazón Vacío en uno de sus shows. "Es una situación que está muy normalizada en el mundo y no debería ser para nada así. Quiero que sepan que al menos en Argentina 7 de cada 10 padres no pasa la cuota alimentaria a sus hijos, dejando a madres solteras haciendo todo el trabajo, teniendo que trabajar embarazadas, con una criatura", comentó Becerra. "Yendo a la escuela nocturna, ir a estudiar haciéndose cargo completamente de una o más de una criatura", concluyó su descargo la cantante. Becerra no se refirió de manera directa al discurso que dio la libertaria sobre su propuesta de que los padres puedan renunciar a la paternidad durante el embarazo, pero, por la cercanía temporal de su descargo con esos dichos, aludió de manera indirecta a la diputada por La Libertad Avanza.