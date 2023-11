Colidio reveló cómo vivió la final de Boca en la Copa Libertadores

El delantero del Millonario, quien se formó en el Xeneize pero no llegó a debutar, se refirió a la definición del título continental del sábado pasado.

El delantero de River Facundo Colidio, formado en Boca en el que no llegó a debutar, se refirió a la final de la Copa Libertadores que disputó el Xeneize ante Fluminense en la que cayó por 2-1 en el tiempo extra y no dudó al asegurar que, por estar en la vereda del frente, no estaba bueno que ganaran la séptima.

El atacante de 23 años estuvo presente en un evento de un marca y aprovechó para dialogar con algunos medios y fue en ese marco que le consultaron por la definición del 4 de noviembre en el Maracaná. "Somos el clásico rival y no está bueno que por ahí ganen. Vi el partido como un espectador más...", respondió sin filtro el ex futbolista de Tigre.

Por otro lado, el rafaelino opinó acerca del presente del Millonario, que es líder de la zona 1 de la Copa de la Liga, se encamina a la clasificación a cuartos y el sábado visitará a Rosario Central. "Muy contento de estar en River y esperando lo mejor para el final del campeonato", expresó. Además agregó: "Hay que seguir entrenando, metiéndole y apoyando desde donde me toque. Tenemos un plantel excelente, muy amplio y cualquiera puede jugar porque hay grandes jugadores".

La frase de Barco sobre Boca y cómo vivió el plantel la final

En el mismo evento otro que se refirió al tema fue su compañero de equipo Esequiel Barco, quien en una entrevista con TNT Sports contó cómo lo vivió el plantel de la Banda. "Lo vimos puertas adentro. Ninguno ha festejado, cada uno lo vivió a su manera. Se escapa una sonrisa por ahí porque nadie quería que Boca ganara", comentó, entre risas, el ex-Independiente.