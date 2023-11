WhatsApp con publicidad: ¿Cómo se verían los anuncios en la aplicación?

El director de WhatsApp, Will Cathcart, confirmó que los altos mandos de Meta no descartan la idea de incorporar anuncios publicitarios en la aplicación de mensajería.

Como muchos saben, WhatsApp es una aplicación totalmente gratuita, es decir que, para utilizar todas sus funciones no se requiere de pago alguno. Lo mismo rige con la publicidad: a diferencia de otras apps, dentro del gigante de la mensajería no existen anuncios. No obstante, ahora eso podría cambiar, ya que el director de la plataforma, Will Cathcart, explicó que no descartan la idea de sumar publicidades.

Así lo explicó en diálogo con el sitio TechCrunch. Aunque Cathcart no brindó demasiadas precisiones respecto de esta incorporación, se trata de algo que viene rumoreándose hace mucho tiempo y que desde WhatsApp amagan con implementar.

En este sentido, meses atrás el diario británico Financial Times había mencionado que la plataforma se estaba preparando para llenarse de anuncios, algo que los responsables de WhatsApp se encargaron de desmentir.

"El artículo (del Financial Times) afirmaba que íbamos a colocar anuncios en la bandeja de entrada. No lo haremos, ni lo consideraremos. No creemos que ese sea el modelo correcto. Cuando las personas acceden a sus bandejas de entrada no quieren ver publicidad", había expresado el ejecutivo de la app de logo verde. Ahora, consideran agregar publicidad en otras partes de la app.

El director de WhatsApp indicó que no se agregará publicidad en la bandeja de entrada, es decir, en los chats tradicionales y los grupos, pero sí podrían incluirse anuncios en secciones estratégicas como canales o estados. En este sentido, si los canales pudiésen cobrar a las personas por suscribirse, serían exclusivos para miembros pagos y los propietarios pueden querer promocionar el canal.

En lo que respecta a los Estados, los usuarios podrían ver anuncios "fugaces", tal como sucede con las Stories de Instagram -app que también pertenece a la compañía Meta-, función que permite compartir fotos y videos que desaparecen después de 24 horas.

En cuanto a los Canales, se podrían explorar opciones para la monetización, como la posibilidad de ofrecer suscripciones pagas a los miembros. Además, los propietarios de estos espacios podrían generar ingresos a través de anuncios internos, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio en la plataforma.

La llegada de los Canales en WhatsApp podría ser la excusa ideal para introducir anuncios en la plataforma sin perturbar la experiencia de chat, ya que estos funcionan de manera similar a un feed de redes sociales y permiten a los administradores compartir actualizaciones con seguidores, sin interacción. Aunque no hay detalles concretos todavía, es posible que escuchemos más sobre este desarrollo próximamente.