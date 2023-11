Julián Álvarez contó que le regaló una camiseta de River a Haaland y reveló la reacción del noruego

El delantero argentino habló sobre la relación que mantiene con su compañero en el Manchester City.

El delantero campeón del mundo Julián Álvarez dio cuenta de su buena relación con su compañero de ataque en Manchester City Erling Haaland, a quien le agradeció por el apoyo desde su llegada al club.

"Haaland es un gran chico, una gran persona; muy simpático. Me ayuda, y me ha ayudado. Siempre está a disposición, para lo que sea. Eso es muy bueno y le agradezco. Me pone muy contento su presente y todo lo que ha logrado", señaló Álvarez en diálogo con ESPN.

Para el cordobés de 23 años, quien se incorporó al City a mediados de 2022, el noruego Haaland es "increíble" en el plano futbolístico, a fuerza de goles y buenas actuaciones.

"En todos estos años ha hecho muchísimos goles en todos los equipos que estuvo. En su selección también. No hace falta hablar de las habilidades que tiene dentro de la cancha", señaló Álvarez.

El ex River Plate también se refirió a la predilección del centroatacante por Boca: "Sabía antes de venir que era hincha de Boca. Creo que se hizo por Leo Balerdi (ex compañero de Haaland en Borussia Dortmund). Pero le regalé una camiseta de River. A él le gustan las camisetas de fútbol y me agradeció. Vamos a ver si de a poco lo cambiamos para la banda roja", dijo.

Álvarez, campeón con Argentina en Qatar 2022 y la Copa América Brasil 2021, dio más elogios, esta vez para Lautaro Martínez, su compañero en el seleccionado argentino.

"Como decía de Erling, en estos años ha hecho muchos goles. En Inter en todas las temporadas siempre está ahí. Siempre digo que jugar con los mejores, entrenar con los mejores, te hace ser mejor, aprender muchas cosas. Es un sueño también estar entre todos ellos y crecer como jugador y persona”, sintetizó.