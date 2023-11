Paige Vanzant, ex estrella de UFC reveló que ganó más dinero en OnlyFans en un día que en seis años peleando

Tras su paso por las MMA, la modelo de 29 años, quien ingresó a la red social para adultos en 2020, cobra ahora a sus seguidores USD 9,99 por mes para ver sus fotografías.

Paige VanZant, ex estrella de la UFC y Bare Knuckle FC, declaró que ganó más dinero en 24 horas en la plataforma OnlyFans que durante toda su carrera como luchadora profesional. Se supo que la modelo, de 29 años, quien ingresó a la red social para adultos en 2020, cobra ahora a sus seguidores USD 9,99 por mes para ver sus fotografías.

Durante su participación en el podcast Only Stans de Barstools Sports, VanZant compartió que su ingreso económico principal es de OnlyFans, subiendo fotos provocativas de sí misma. Aseguró que su ganancia superó lo que ganó en total, durante toda su carrera en la MMA, por lo que decidió orientar su carrera al modelaje en la plataforma.

“OnlyFans ha sido definitivamente mi principal fuente de ingresos. Incluso fuera de UFC y fuera de las peleas ha sido bastante exitoso” declaró. “He trabajado bastante duro en otras industrias y tratando de cruzar, supongo, a una personalidad más convencional”, agregó.

Paige Vanzant

La base de seguidores de VanZant en OnlyFans es mayoritariamente masculina, hecho que atribuye a su historial en las luchas. Sin embargo, a pesar del éxito en la plataforma, la ex peleadora también discutió el estigma que rodea a la plataforma para adultos.

La ex miembro del Team Alpha Male declaró que a pesar de las opiniones negativas y los cuestionamientos morales, planea continuar su trabajo en OnlyFans, manteniendo su contenido siempre dentro del espectro del entretenimiento para adultos. “Ahora, he hecho la transición. Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa”, expresó.

Paige Vanzant

VanZant detalló que su contenido inicialmente era apto para todos, pero con el tiempo, fue cambiando a un contenido más “clasificado X”. Ella explicó que tomó esta decisión luego de leer que sus seguidores le pedían constantemente fotos de ella, por lo que pensó en monetizar este material.

Fox Business señaló que el caso de Paige VanZant destaca una de las controversias sobre OnlyFans, pues muchos consideran que la plataforma permite a las mujeres monetizar su propio contenido, mientras otros argumentan que dicha plataforma es degradante o tabú.