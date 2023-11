La conmovedora entrevista al hijo de Romina Yan: “Ella no se fue, no la perdimos, está”

Franco Giordano tiene 23 años y en una nota que dio a Telefe recordó el día de la muerte de su madre. “En los sueños está siempre”, aseguró.

El fallecimiento de Romina Yan fue una de las noticias más tristes para el mundo del espectáculo y aún más para sus seres queridos. La actriz murió el 28 de septiembre de 2010 en San Isidro, luego de sufrir un aneurisma a sus 36 años.

En las últimas horas, Franco Giordano, su hijo mayor, dio una conmovedora entrevista en la que recordó a su mamá con emoción y reveló cómo fue el día que se enteró de su fallecimiento, quién se lo dijo a él y sus hermanos, Valentín y Azul, cómo fue su reacción y dónde se encontraban.

“Mis hermanos y yo éramos muy chicos, mi hermana tenía 4, mi hermano 7 y yo 10″, comenzó diciendo Franco que ya tiene 23 años, en un mano a mano que hizo con Gisela Busaniche, la periodista que hace Herederos, el segmento que se emite por la pantalla de Telefe Noticias.

Por su parte, el joven que se dedica a la actuación confesó: “Recuerdo perfecto el momento en el que nos lo dijeron a los tres. Volví del colegio, ese día no nos vino a buscar ella, nos buscó nuestra vecina de enfrente, que estaba muy mal. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Dije: ‘Qué raro’. Nos sientan en el sillón y ahí a mi papá (Darío Giordano) no le salían las palabras. Y nos dijeron: ´Mamá murió'. No se me borró más eso”, reconoció Franco.

“Ese momento fue triste pero yo no la despedí, porque ella no se fue. Más allá de que en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada. Está”, sumó con una cuota de fe y esperanza.

Además, Franco que actualmente es actor como su mamá recordó el homenaje que le hicieron con ViveRo, la súper producción que Cris Morena, madre de la actriz, llevó a cabo en el Gran Rex durante el 2018. Específicamente el 5 de septiembre que era el día en que Romina hubiera cumplido 44 años.

“Fue una prueba de fuego en todo sentido. Porque tenía 17 o 18 años, yo siento que igual había un clima de tanto amor y tanta buena onda que estaba todo bien, no hubo nervios, no hubo dudas”, aclaró el hijo mayor de Yan quien eligió una canción de Chiquititas para hacer con sus otros dos hermanos.

Hablando del plano místico y de sí cree que su madre lo visita, Franco se sinceró y le contó a la periodista de Telefe lo que le sucede con ese tema: “Yo escucho toda mi música en aleatorio, entonces cuando sale una canción que digo ‘necesitaba escuchar esto’, sé que es ella”, sostuvo emocionado.

Y agregó más datos del tema: “En los sueños está siempre. Sueño con encuentros, charlas, viene a decirme algo por ahí en particular si necesito”, explicó Franco. ”Una vez, en un sueño yo estaba acostado en la cama, ella venía al pie de la cama a calmarme, me dijo: ‘Todo va a estar bien’. Y ahí yo empiezo a escuchar muchas veces a través de una puerta como que llamaban a alguien y, de repente, ella se da vuelta y dice: ‘Ahora estoy con Franco, ya voy con ustedes’. Fue maravilloso”, confirmó el artista.

“Nosotros como familia nos unimos mucho. Mis abuelos fueron mis referentes y me ayudaron mucho a transitar eso, pero todos, mis hermanos, mis tíos. Toda mi familia siempre fue muy unida y más después de que mamá falleció”, concluyó sobre lo importante que fueron para él todos sus seres queridos quienes les acompañaron en este proceso de duelo.