Messi y otro gol histórico: marcó el primero en el nuevo estadio del Inter Miami

La Pulga anotó otro tanto que quedará en los libros en el empate 2-2 de Las Garzas ante Austin FC.

04/04/2026

Inter Miami inauguró este sábado su nuevo estadio, el Nu Stadium, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Major League Soccer, donde igualó 2-2 frente a Austin FC.

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El conjunto dirigido por Javier Mascherano tuvo un estreno exigente en su nueva casa y logró rescatar un empate en un encuentro cambiante.

Messi hizo historia en el nuevo estadio

El equipo visitante sorprendió desde el inicio, ya que el brasileño Guilherme Biro abrió el marcador a los 6 minutos, arruinando la posibilidad de que el primer gol en el estadio fuera del equipo local.

Sin embargo, la reacción de las “Garzas” fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, Lionel Messi anotó de cabeza y convirtió el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium, dejando su sello en un día histórico para la franquicia.

Un empate en un partido cambiante

En el segundo tiempo, Jayden Nelson volvió a adelantar a Austin FC para el 2-1, pero el equipo estadounidense volvió a reaccionar.

El empate definitivo llegó gracias al uruguayo Luis Suárez, quien marcó el 2-2 para que el Inter Miami pudiera sumar en el estreno de su nuevo escenario.

De esta manera, el equipo de Messi comenzó una nueva etapa en su flamante estadio, en una noche que quedará en la historia del club pese a no haber podido quedarse con la victoria