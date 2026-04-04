Crédito millonario: qué dijo Virginia Gallardo tras figurar en un listado del Banco Nación

La diputada correntina apareció entre beneficiarios de préstamos por $170 millones y salió a aclarar su situación.

Hoy 18:58

La diputada por Corrientes, Virginia Gallardo, quedó registrada en un listado de funcionarios y legisladores que accedieron a créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina.

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De acuerdo con la información difundida, Gallardo, vinculada al espacio oficialista de La Libertad Avanza, figura asociada a un crédito por 170 millones de pesos.

Lista de créditos

El caso se inscribe en un conjunto de operaciones que involucran a integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes accedieron a préstamos hipotecarios en la entidad estatal, con montos que en algunos casos alcanzan cifras cercanas a los 350 mil dólares.

Desde el Banco Nación señalaron que los créditos fueron otorgados conforme a los requisitos vigentes, mientras que distintos sectores solicitaron mayor información sobre los criterios de asignación.

Tras la difusión del listado, Gallardo utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre la situación y expresó: “DEJEN DE OPERARMEEEEEEEE!!!!! DEJEN DE MENTIRLE A LA GENTEEEEEEEE!!!!"