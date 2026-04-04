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Irán respondió a la amenaza de Trump: "Todo Medio Oriente se convertirá en un infierno"

El gobierno iraní rechazó el ultimátum de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y calificó la amenaza como “impotente, nerviosa y estúpida”, en medio de una creciente tensión internacional.

Hoy 18:17

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar en las últimas horas luego de que autoridades iraníes respondieran con dureza al ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump, quien exigió en un plazo de 48 horas la apertura del estratégico estrecho de Ormuz bajo amenaza de atacar infraestructura clave del país.

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Desde el mando militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, integrante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, rechazó categóricamente las advertencias del líder estadounidense y las calificó como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

En ese contexto, el funcionario lanzó una fuerte advertencia: “Se abrirán las puertas del infierno”, en clara respuesta a las declaraciones previas de Trump, quien había señalado: “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”.

El cruce de amenazas se da en un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz —clave para el tránsito mundial de petróleo— como uno de los principales focos de conflicto geopolítico. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor en la región.

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