Polémico posteo de Stefany Budán en redes: “Pasó de todo y hubo violencia, no lo voy a tapar”

La pareja de Mariano Páez hizo un posteo en redes sociales con el que intentó defenderlo, pero admitió graves hechos en su contra.

04/04/2026

Un fuerte escándalo estalló en redes sociales luego de que se viralizara un video de Mariano Páez, padre de Agostina Páez, en el que realiza gestos imitando a un mono y lanza polémicas frases como: “Soy empresario, millonario, usurero y narco”, lo que generó un inmediato repudio.

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Tras la difusión del material, su pareja, la abogada Stefany Budán, publicó un video en redes sociales en el que intentó explicar el contexto del episodio. Según sostuvo, los dichos de Páez se produjeron en medio de una situación atravesada por el consumo de alcohol.

Sin embargo, horas más tarde, Budán volvió a expresarse a través de un posteo en Instagram que profundizó la polémica. Si bien buscó respaldar a su pareja, terminó reconociendo hechos graves.

“Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a tapar para que a ustedes les cierre el relato. Pero tampoco somos los mismos”, escribió la abogada, en una frase que generó aún más repercusión.

En el mismo mensaje, intentó despegarlo de las acusaciones que circularon tras el video: “Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en un estado de ebriedad”.

Además, atribuyó lo ocurrido a una combinación de factores: “Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas”, señaló.

El caso generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto el contenido del video como las declaraciones posteriores. Mientras algunos consideraron que el descargo buscó contextualizar lo sucedido, otros remarcaron la gravedad de los hechos reconocidos.

Por el momento, el episodio continúa sumando repercusiones y no se descartan nuevas declaraciones en medio de un clima de alta exposición mediática.