Operativo policial en Campo Gallo terminó con cuatro detenidos y más de 90 kilos de carne incautados

Tras un alerta vecinal, la policía interceptó a cuatro sospechosos y secuestró carne vacuna con signos de faena reciente, junto a herramientas y motocicletas vinculadas al hecho.

Hoy 23:06

El procedimiento se desplegó en la zona rural del departamento Alberdi, en el marco de una investigación por abigeato. Personal de la Comisaría Comunitaria N°18 llevó adelante el operativo luego de recibir un aviso telefónico que alertaba sobre la circulación de varias personas transportando elementos de dudosa procedencia en motocicletas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la intervención, los efectivos interceptaron a cuatro sospechosos en distintos puntos del área rural. Algunos intentaron evadir el control, pero fueron localizados en sectores montuosos.

Como resultado del operativo, se secuestraron aproximadamente 91 kilos de carne vacuna con signos de reciente faena, además de herramientas vinculadas a la actividad delictiva, como cuchillos, barretas y otros elementos. También fueron incautadas tres motocicletas, una de ellas con pedido de secuestro por una causa anterior.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones por el supuesto delito de abigeato. Los cuatro involucrados quedaron demorados y todos los elementos relacionados con la causa fueron secuestrados.