Mitre sufrió un duro traspié ante Deportivo Madryn en el “8 de Abril”

El Aurinegro pagó caro sus errores y perdió por 3-1 ante el elenco chubutense por la octava fecha de la Primera Nacional.

Hoy 21:12

Mitre sufrió una dura derrota como local por 3 a 1 ante Deportivo Madryn, en el marco de la octava fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo santiagueño pagó caro sus errores y no pudo revertir el resultado ante un rival que fue efectivo en los momentos clave del partido disputado en el estadio Estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

Golpes rápidos que marcaron el partido

El conjunto visitante sacó ventaja en una ráfaga de tres minutos. A los 30 minutos, Agustín Sosa abrió el marcador y, a los 33, Nicolás Ortiz amplió la diferencia para dejar en una situación complicada al Aurinegro.

Sin embargo, el equipo santiagueño reaccionó en el arranque del complemento y logró el descuento al minuto a través de Gustavo Fernández, la “Tortuga”, para poner nuevamente en partido a Mitre.

El Aurinegro intentó llegar al empate, incluso bajo una intensa lluvia, pero le faltó claridad en los últimos metros para generar peligro real.

Ya en tiempo de descuento, Yvo Calleros sentenció el encuentro con un gol que selló el 3-1 definitivo y el festejo del equipo chubutense.

Lo que viene para el Aurinegro

Con esta derrota, Mitre sigue sin poder reencontrarse con la victoria. En la próxima fecha, el conjunto de Roca y Tres de Febrero visitará a Central Norte de Salta, el domingo desde las 17, con la obligación de sumar para cambiar la imagen