Clima inestable en La Banda: Lluvias y temperaturas frescas para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en La Banda presenta condiciones inestables con lluvias moderadas y temperaturas frescas. Los bandeños deben prepararse para un inicio de semana húmedo y templado.

Hoy 08:12

La Banda, Santiago del Estero, amaneció este domingo 5 de abril de 2026 con ligeras lluvias que marcan el inicio de un día inestable para sus habitantes. La temperatura actual es de 14.4 °C, con una sensación térmica de 13 °C, y una humedad que alcanza el 100%. El viento sopla del sureste a 19.4 km/h, aportando un ambiente fresco a la jornada.

Para hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los bandeños. La temperatura mínima esperada es de 15.6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18.5 °C. Estas condiciones climáticas invitan a los habitantes a mantenerse preparados para posibles chaparrones.

El pronóstico para mañana, lunes 6 de abril, indica que las lluvias moderadas continuarán en la región. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15.1 °C y una máxima de 16.7 °C. Los bandeños deberán estar atentos a las recomendaciones del Servicio Meteorológico para evitar inconvenientes.

Sin embargo, el martes 7 de abril trae un cambio significativo en el clima, ya que se pronostica un día soleado. Las temperaturas mínimas caerán a 11.6 °C, mientras que las máximas subirán considerablemente, alcanzando los 26 °C. Esto permitirá a los bandeños disfrutar de un día más cálido tras el paso de las lluvias.

En conclusión, los bandeños se enfrentarán a un inicio de semana marcado por la humedad y las lluvias. Con temperaturas que varían entre los 15.1 °C y 18.5 °C, es recomendable estar preparados para un clima inestable, especialmente hoy y mañana. A partir del martes, se espera una mejora significativa en las condiciones, con un retorno al sol y temperaturas más cálidas.