El tiempo para este domingo 5 de abril: lluvias y tormentas en la provincia

Para este domingo de Pascuas, el SMN anticipa tormentas y lluvias intensas durante la mayor parte de la jornada, con alerta amarilla en varios departamentos.

Hoy 01:00

El domingo en Santiago del Estero se presenta inestable, con lluvias y tormentas que se mantendrán a lo largo de gran parte de la jornada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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A la madrugada, la temperatura registrada es de 17,6 °C, con cielo nublado y lluvia intensa en varios sectores. Se prevé que la temperatura mínima alcance los 17 °C y la máxima llegue a los 24 °C.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y caída de granizo en sectores puntuales.

Los acumulados de lluvia estimados rondan entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superar estos valores en áreas localizadas.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre 70% y 100%, mientras que por la tarde y noche, la jornada mejorará con tormentas aisladas, con un riesgo de entre 10% y 40%.

Se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente al transitar por rutas y zonas rurales afectadas por los episodios de viento y lluvia intensa.