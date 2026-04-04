Vicente Bokalic en la Vigilia Pascual: "Para resucitar, primero hay que morir con Cristo"

En la Vigilia Pascual celebrada este sábado, previo al Domingo de Pascua, en la Catedral Basílica, el cardenal llamó a renovar la esperanza y vivir la fe desde la entrega y la transformación interior.

Hoy 22:55

En el marco de la Vigilia Pascual celebrada este sábado, previo al Domingo de Pascua, en la Catedral Basílica, el cardenal primado de Argentina, Vicente Bokalic Iglic, presidió la ceremonia central de la Iglesia Católica, acompañado por Rolando Tenti, en una noche cargada de espiritualidad, reflexión y esperanza.

Durante su homilía, Bokalic invitó a los fieles a hacer memoria del amor de Dios y a comprender el verdadero sentido de la Pascua, marcado por el paso de la muerte a la vida. En ese sentido, recordó que, tras la crucifixión de Jesús, “parecía que todo había terminado”, en un contexto donde incluso sus discípulos habían perdido la fe y la esperanza.

Vigilia

“Sus discípulos se dispersaron. Ese pueblo que lo había aclamado también gritó ‘crucifíquenlo’”, expresó, al describir el clima de desilusión que rodeó la muerte de Cristo. Sin embargo, remarcó que Dios es fiel y cumple sus promesas: “Jesús lo había anunciado: iba a sufrir, iba a morir, pero también iba a resucitar”.

El cardenal señaló que uno de los grandes desafíos del creyente es no quedarse en la cruz, sino dar el paso hacia la esperanza de la resurrección. “Es vital hacer memoria para recuperar la esperanza”, sostuvo, al tiempo que destacó el valor de recordar las intervenciones de Dios en la historia, como las narradas en las lecturas bíblicas de la celebración.

Vicente Bokalic Iglic

En su mensaje, también hizo hincapié en el camino hacia la verdadera libertad, señalando que no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de liberarse de las ataduras internas como el egoísmo, el miedo o la indiferencia. “Dios quiere que seamos libres en serio”, afirmó.

Uno de los momentos más destacados de la homilía fue cuando remarcó el papel de las mujeres en la resurrección, al ser las primeras en recibir el anuncio del ángel. “Cuando uno supera los miedos, es el momento en que irrumpe el Señor”, expresó, subrayando la valentía y el amor de quienes permanecieron fieles.

Finalmente, Bokalic dejó una reflexión central para los fieles: “No puede haber vida nueva si no hay muerte. Para resucitar, primero hay que morir”. En esa línea, explicó que la vida cristiana implica un proceso constante de transformación, donde es necesario morir a las propias limitaciones, pasiones y egoísmos para poder renacer a una vida nueva en Cristo.

“Si no morimos a la indiferencia, al odio o a nuestras ambiciones, no puede haber vida nueva”, advirtió, al tiempo que convocó a los presentes a ser testigos del mensaje de Jesús en lo cotidiano, a través de gestos de amor, justicia, solidaridad y fraternidad.

La celebración concluyó con un mensaje de esperanza: “Jesús ha resucitado, y nosotros también estamos llamados a resucitar con Él”, renovando así el compromiso de fe en medio de las dificultades del mundo actual.