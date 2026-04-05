Lluvias intermitentes y temperaturas frescas en Termas de Río Hondo: pronóstico para hoy Domingo 5 de abril de 2026

Los termenses se preparan para un día marcado por la lluvia y temperaturas frescas. Se espera que las condiciones inestables continúen en los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy, los termenses se despertaron con **lluvia moderada** que cubre la ciudad de Termas de Río Hondo. La temperatura actual es de **14 °C**, con una sensación térmica de **13.4 °C**, lo que resalta la frescura del ambiente. La **humedad alcanza el 100%**, lo que genera una percepción de mayor frío en las calles de la ciudad.

A lo largo del día, se pronostica que la lluvia **persistirá con intervalos moderados**. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de **15.4 °C** y una máxima de **16.8 °C**, permitiendo que los termenses se preparen para un día fresco y húmedo. El viento sopla a **9.7 km/h desde el sureste**, añadiendo un leve toque de frescura al clima.

Mañana, el pronóstico indica que las lluvias continuarán, con temperaturas mínimas de **15.2 °C** y máximas de **16.9 °C**. Los termenses deberán mantenerse atentos a las condiciones climáticas, que no parecen mejorar en el corto plazo. La lluvia moderada a intervalos seguirá siendo la protagonista.

Sin embargo, el martes traerá un cambio notable, ya que se espera un día **soleado** con temperaturas mínimas de **13.1 °C** y máximas que alcanzarán los **23.5 °C**. Este cambio podría ser un alivio para los termenses, quienes han estado lidiando con el clima húmedo.

En resumen, hoy los termenses deben estar preparados para un día de **lluvia moderada** y temperaturas frescas. Las condiciones climáticas se mantendrán inestables, con pronósticos de lluvia para los próximos días antes de que llegue el sol el martes.