Violento choque en Quimilí: una camioneta impactó contra un árbol y analizan si el conductor estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió en la mañana del domingo. Tres jóvenes fueron asistidos y permanecen bajo observación médica. Investigan las causas del accidente.

Hoy 11:51

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Quimilí, donde una camioneta impactó violentamente contra un árbol tras perder el control a gran velocidad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando una Ford Ranger blanca en la que circulaban tres jóvenes terminó chocando contra un palo borracho ubicado sobre la vereda, en la intersección de calles Obispo Yáñez y 9 de Julio.

Según las primeras averiguaciones, el conductor —identificado como Gonzalo Romero Osorio (26)— habría perdido el control del vehículo al realizar una maniobra a alta velocidad. Junto a él viajaban Walter Castillo (26) y Lara Coronel Coria (22), quienes también resultaron involucrados en el siniestro.

Personal de la Comisaría N° 29 acudió al lugar para asistir a los ocupantes, quienes fueron trasladados y permanecen bajo observación médica, a la espera de los resultados de los estudios correspondientes.

Por disposición de la fiscal Fernanda Vittar, se ordenó la intervención de peritos de Criminalística, el secuestro del vehículo y la realización de test de alcoholemia para determinar si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del accidente.