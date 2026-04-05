Violento choque en Quimilí: una camioneta impactó contra un árbol y analizan si el conductor estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió en la mañana del domingo. Tres jóvenes fueron asistidos y permanecen bajo observación médica. Investigan las causas del accidente.
Un fuerte accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Quimilí, donde una camioneta impactó violentamente contra un árbol tras perder el control a gran velocidad.
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El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando una Ford Ranger blanca en la que circulaban tres jóvenes terminó chocando contra un palo borracho ubicado sobre la vereda, en la intersección de calles Obispo Yáñez y 9 de Julio.
Según las primeras averiguaciones, el conductor —identificado como Gonzalo Romero Osorio (26)— habría perdido el control del vehículo al realizar una maniobra a alta velocidad. Junto a él viajaban Walter Castillo (26) y Lara Coronel Coria (22), quienes también resultaron involucrados en el siniestro.
Personal de la Comisaría N° 29 acudió al lugar para asistir a los ocupantes, quienes fueron trasladados y permanecen bajo observación médica, a la espera de los resultados de los estudios correspondientes.
Por disposición de la fiscal Fernanda Vittar, se ordenó la intervención de peritos de Criminalística, el secuestro del vehículo y la realización de test de alcoholemia para determinar si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.
La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del accidente.