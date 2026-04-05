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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
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Trabajador solicita devolución de su DNI y tarjetas tras perder su billetera

Necesita la documentación que estaba en el interior. También tenía dinero.

Hoy 14:01

Un trabajador independiente solicita la colaboración para tratar de recuperar su DNI, tarjetas y otra documentación que contenía su billetera. 

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También tenía dinero, pero eso no le importa, ya que necesita con urgencia su documento.

Jorge Castaño apela a la generosidad de las personas para tratar de dar con los objetos, que perdió en el trayecto de Solís e Independencia hasta el barrio Santa Lucía Ampliación.

Agregó que ofrece una retribución a cambio y quienes puedan aportar datos pueden hacerlo al teléfono 3856122560.

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