Trabajador solicita devolución de su DNI y tarjetas tras perder su billetera

Necesita la documentación que estaba en el interior. También tenía dinero.
Un trabajador independiente solicita la colaboración para tratar de recuperar su DNI, tarjetas y otra documentación que contenía su billetera.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
También tenía dinero, pero eso no le importa, ya que necesita con urgencia su documento.
Jorge Castaño apela a la generosidad de las personas para tratar de dar con los objetos, que perdió en el trayecto de Solís e Independencia hasta el barrio Santa Lucía Ampliación.
Agregó que ofrece una retribución a cambio y quienes puedan aportar datos pueden hacerlo al teléfono 3856122560.