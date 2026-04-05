Murió Dee Freeman, actriz de las series “Dexter” y “NCIS: Los Ángeles”

La familia de Freeman anunció su muerte a través de su cuenta de Instagram. La actriz estadounidense había sido diagnosticada con un cáncer de pulmón en estadio 4.

Hoy 13:50

Dee Freeman, actriz conocida por su participación en series como The Young and the Restless, Sistas, Dexter y NCIS: Los Ángeles, murió el 2 de abril de 2026 a los 66 años.

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La artista lidiaba con un diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio 4, confirmaron sus familiares y representantes.

La familia de Freeman anunció su muerte a través de su cuenta de Instagram. “En nombre de su familia, es con profunda tristeza que compartimos esta noticia. Dee partió en paz el 2 de abril, tras una valiente e intrépida lucha contra el cáncer”, indicó el comunicado familiar publicado en esa red social.

“Gracias a todos los que apoyaron a Dee durante su batalla. Le sorprendió saber cuántas personas se preocupaban por ella y la apoyaban. Sabemos que Dee está allá arriba en el cielo, siendo la fuerza de la naturaleza que siempre fue. Ahora lo hace con sus alas de ángel puestas. Descansa en paz, Dee”, concluyó el mensaje de la familia.

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Su representante, Desirae L. Benson, también se pronunció con un comunicado recogido por People y The Hollywood Reporter.

“Dee no era solo mi clienta, era alguien a quien realmente respetaba y admiraba. Se condujo con un nivel de gracia, fortaleza y autenticidad que es poco común. Incluso frente a un cáncer de pulmón en estadio 4, se presentó con valentía y dignidad”, declaró Benson, según recogieron los citados medios.

“Dee tenía un poder silencioso que imponía respeto sin necesidad de exigirlo. Su legado no está solo en su trabajo, sino en cómo hacía sentir a las personas, y eso permanecerá con nosotros para siempre”, añadió la representante.

La estrella de televisión, cuyo nombre completo era Dolores “Dee” Freeman, nació en Louisiana el 6 de junio de 1959.

Tras concluir la secundaria, se incorporó al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde sirvió durante seis años.

Luego se radicó en Japón, donde trabajó como locutora de radio, antes de iniciar su carrera en las artes escénicas, primero en el teatro y luego en cine y televisión, según reportó Deadline.

Su debut en pantalla se dio en 1995 en un episodio del programa de la cadena ABC Coach. A partir de entonces construyó una extensa carrera televisiva con apariciones en series como Party of Five, 3rd Rock from the Sun, Seinfeld, Los expedientes secretos X, ER, Six Feet Under, Bones, Dexter, Shameless y NCIS: Los Ángeles, entre otras producciones.

Entre 2010 y 2015 protagonizó la comedia de parodia Pretty the Series, donde interpretó a Ribina Champagne. También actuó en tres episodios de la telenovela estadounidense The Young and the Restless.

Su último trabajo fue en Sistas, la serie dirigida por Tyler Perry, donde dio vida a Valerie Barnes, madre del personaje de KJ Smith Black, en las temporadas 9 y 10 del programa.

Al momento de su muerte, Dee Freeman trabajaba en la adaptación novelada de su espectáculo unipersonal Poison Gun, inspirado en la historia de su propia familia, según informó THR.

La actriz deja atrás a sus hijos Amber y Shane, su madre, hermanos y hermanas.