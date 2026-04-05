“Miel del amor”: la droga sexual que se vende como natural y preocupa por sus riesgos para la salud

El producto se viralizó en redes y se consigue sin controles en Argentina. Especialistas advierten que puede contener fármacos no declarados y generar efectos peligrosos.

Hoy 15:27

La llamada “miel del amor” se convirtió en un fenómeno viral y encendió alertas sanitarias en distintos países, incluida Argentina. Aunque se promociona como un estimulante sexual “natural”, especialistas advierten que podría contener medicamentos sin declarar, lo que representa un serio riesgo para la salud.

Este producto, también conocido como “Vital Honey” o “Power Honey”, se comercializa en pequeños sobres y promete mejorar el rendimiento sexual de forma rápida. Su venta se expandió en kioscos, sex shops, redes sociales y circuitos informales, sin controles claros sobre su composición.

Qué contiene realmente la “miel del amor”

A pesar de su imagen de suplemento natural —con ingredientes como miel, ginseng o guaraná— diversos estudios detectaron la presencia de fármacos como Sildenafil y Tadalafilo.

Estos compuestos, utilizados para tratar la disfunción eréctil (similares al Viagra), deben consumirse únicamente bajo indicación médica. Sin embargo, en estos productos aparecen sin ser declarados, lo que impide conocer la dosis real ingerida.

Los riesgos para la salud

El principal peligro radica en que muchas personas consumen la “miel del amor” sin saber que están ingiriendo medicamentos. Según advierten especialistas, esto puede provocar efectos adversos como:

* Caídas bruscas de la presión arterial

* Taquicardia y dolor de pecho

* Mareos o desmayos

* Problemas visuales

* Erecciones prolongadas y dolorosas (priapismo)

* Complicaciones cardíacas graves

El riesgo aumenta cuando se combina con alcohol u otras sustancias, algo frecuente en contextos sociales y fiestas.

Además, su consumo está especialmente contraindicado en personas con enfermedades cardíacas o que toman ciertos medicamentos, lo que puede derivar en situaciones potencialmente mortales.