River goleó a Belgrano, sumó su cuarto triunfo al hilo y quedó a tiro de la cima

El Millonario fue contundente y se impuso por 3-0 ante el Pirata en el Monumental para estirar su racha ganadora en el Torneo Apertura. Doblete de Galván y uno de Colidio.

Hoy 20:22

River Plate mostró una gran versión y goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet fue superior y se quedó con el triunfo gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio.

River fue superior desde el inicio

El Millonario generó las primeras situaciones claras del partido, principalmente a través de Sebastián Driussi, quien tuvo tres oportunidades en la primera etapa, incluida una que dio en el palo.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Galván aprovechó un rebote tras un mano a mano fallido de Driussi y definió con el arco libre para el 1-0.

El primer avance peligroso del Pirata había sido a los 26 minutos, con un cabezazo de Alexis Maldonado que exigió una buena respuesta del arquero Santiago Beltrán.

El Millonario lo liquidó en el complemento

En el segundo tiempo, el club de Núñez amplió la ventaja a los 13 minutos, cuando un centro de Juan Cruz Meza encontró la cabeza de Facundo Colidio, que marcó el 2-0.

Belgrano tuvo una clara con Lucas Zelarayán, quien armó una buena jugada individual pero definió desviado.

Un minuto después, a los 37 del complemento, Galván volvió a aparecer tras una gran asistencia de Aníbal Moreno y definió con un remate cruzado que pegó en el poste antes de meterse para sellar el 3-0 definitivo.

Cómo quedaron en la tabla

Con esta victoria, River mantiene su gran presente, suma 23 puntos y se ubica segundo en la Zona B, además de llegar entonado al duelo ante Racing Club, que será el domingo 12 de abril a las 20.

Por su parte, Belgrano quedó quinto con 19 unidades y en la próxima fecha recibirá a Aldosivi el viernes 10 de abril desde las 21, con la intención de recuperarse tras la caída en Núñez.