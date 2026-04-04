River goleó a Belgrano, sumó su cuarto triunfo al hilo y quedó a tiro de la cima

El Millonario fue contundente y se impuso por 3-0 ante el Pirata en el Monumental para estirar su racha ganadora en el Torneo Apertura. Doblete de Galván y uno de Colidio.
River Plate mostró una gran versión y goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet fue superior y se quedó con el triunfo gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio.
El Millonario generó las primeras situaciones claras del partido, principalmente a través de Sebastián Driussi, quien tuvo tres oportunidades en la primera etapa, incluida una que dio en el palo.
La apertura del marcador llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Galván aprovechó un rebote tras un mano a mano fallido de Driussi y definió con el arco libre para el 1-0.
El primer avance peligroso del Pirata había sido a los 26 minutos, con un cabezazo de Alexis Maldonado que exigió una buena respuesta del arquero Santiago Beltrán.
En el segundo tiempo, el club de Núñez amplió la ventaja a los 13 minutos, cuando un centro de Juan Cruz Meza encontró la cabeza de Facundo Colidio, que marcó el 2-0.
Belgrano tuvo una clara con Lucas Zelarayán, quien armó una buena jugada individual pero definió desviado.
Un minuto después, a los 37 del complemento, Galván volvió a aparecer tras una gran asistencia de Aníbal Moreno y definió con un remate cruzado que pegó en el poste antes de meterse para sellar el 3-0 definitivo.
Con esta victoria, River mantiene su gran presente, suma 23 puntos y se ubica segundo en la Zona B, además de llegar entonado al duelo ante Racing Club, que será el domingo 12 de abril a las 20.
Por su parte, Belgrano quedó quinto con 19 unidades y en la próxima fecha recibirá a Aldosivi el viernes 10 de abril desde las 21, con la intención de recuperarse tras la caída en Núñez.