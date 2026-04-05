Añatuya se prepara para un inicio de semana lluvioso: pronóstico para hoy Domingo 5 de abril de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un clima inestable durante los próximos días, con lluvias moderadas y temperaturas variables. Manténganse preparados para un inicio de semana fresco y húmedo.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 17.3 °C. Actualmente, la sensación térmica es la misma, lo que indica que el ambiente es fresco para los añatuyenses en este inicio de abril.

Para el día de hoy, se espera lluvia moderada a intervalos, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura máxima alcanzará los 22.4 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 17.3 °C, lo que sugiere que los añatuyenses deberán estar preparados para un clima variable.

Mañana, lunes 6 de abril, el pronóstico indica que la lluvia moderada persistirá, con temperaturas que oscilarán entre los 15.7 °C y 17.7 °C. Esto significa que la semana comenzará con un ambiente más fresco y húmedo, ideal para quedarse en casa o llevar un paraguas al salir.

Sin embargo, el martes 7 de abril, parece que el clima dará un respiro a los añatuyenses con un día soleado. Las temperaturas mínimas caerán a 12.6 °C, mientras que las máximas podrán alcanzar hasta 25.7 °C, lo que sugiere un cambio notable en las condiciones climáticas.

En resumen, hoy, 5 de abril de 2026, los añatuyenses deben esperar lluvias moderadas con una mínima de 17.3 °C y una máxima de 22.4 °C. Para mañana, la lluvia continuará y las temperaturas se mantendrán frescas, así que es recomendable estar atento a las actualizaciones del clima.