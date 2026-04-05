Central Córdoba dio a conocer los convocados y confirmó una baja de último momento para el partido de esta noche ante Newell’s

El Ferroviario recibirá al elenco rosarino desde las 20.30 por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Hoy 00:08

Central Córdoba dio a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo ante Newell's Old Boys, que se jugará desde las 20.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 13 del Torneo Apertura.

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En la previa del encuentro, el Ferroviario también confirmó una baja importante de último momento.

Una ausencia sensible

El club informó que Horacio Tijanovich no podrá ser parte del encuentro debido a un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, lesión que lo dejará fuera de este compromiso.

La ausencia del delantero obliga al cuerpo técnico encabezado por Lucas Pusineri a realizar ajustes en el ataque para un partido clave.

La necesidad de recuperarse

El conjunto santiagueño intentará reponerse de la dura derrota ante Estudiantes de La Plata, donde cayó por goleada en condición de visitante.

Ante este panorama, el equipo del barrio Oeste buscará hacerse fuerte ante su gente para volver a sumar de a tres, mejorar su promedio y mantenerse con chances de pelear por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

Central Córdoba tendrá así una nueva oportunidad en casa para cambiar la imagen y recuperar la confianza frente a un rival que también llega necesitado de puntos.