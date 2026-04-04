Marco Trungelliti cerró una semana histórica en Marrakech pese a caer en la final ante Rafael Jódar

El tenista santiagueño perdió ante el español en sets corridos 6-3 y 6-2, pero logró hitos importantes que marcan el mejor momento de su carrera.

Hoy 13:35

El santiagueño Marco Trungelliti no pudo consagrarse en el ATP 250 de Marrakech, tras caer en la final ante el español Rafael Jódar en sets corridos.

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El joven europeo, de apenas 19 años, mostró un gran nivel desde el inicio y se quedó con el triunfo por 6-3 y 6-2, imponiendo condiciones durante todo el encuentro.

Una semana inolvidable

Más allá de la derrota, Trungelliti completó una actuación histórica en el torneo marroquí, ya que disputó su primera final en el circuito ATP, un logro muy significativo en su trayectoria profesional.

Gracias a esta destacada performance, Trunge logrará además meterse en el Top 100 del ranking ATP, convirtiéndose en el jugador más longevo en conseguirlo por primera vez, un dato que refleja la magnitud de su presente deportivo.

Premios que marcan su carrera

Como si fuera poco, el santiagueño también aseguró su clasificación directa al cuadro principal de Roland Garros, evitando así tener que disputar la qualy del segundo Grand Slam de la temporada.

De esta manera, pese a no poder quedarse con el título, Trungelliti se despide de Marrakech con la mejor semana de su carrera, consolidando un momento que ya quedó grabado en la historia del tenis argentino y que lo posiciona con grandes expectativas de cara a lo que viene.