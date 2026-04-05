Un automovilista atropelló a una multitud en una celebración asiática en EE.UU.

Hay al menos 15 heridos. El hecho ocurrió en una zona rural de Luisiana. En los videos se podía ver a bomberos atendiendo a una persona atrapada debajo del automóvil.

Hoy 08:36

Varias personas resultaron heridas este sábado después de que un vehículo embistió a asistentes a un desfile para celebrar el Año Nuevo Lao en una zona rural de Luisiana, informaron las autoridades.

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Videos compartidos en redes sociales mostraban a varias personas en el suelo durante el evento anual en Broussard y New Iberia. En las grabaciones se podía ver a bomberos atendiendo a una persona atrapada debajo del automóvil, el cual terminó en una zanja a lo largo de la ruta del desfile.

Alrededor de 15 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, según el Departamento de Policía del Municipio de Iberia. El conductor fue puesto bajo custodia policial.

“Según la investigación preliminar, esto no parece un acto intencional”, declaró Rebecca Melancon, portavoz de la Policía.

Acadian Ambulance, una empresa privada de atención médica, indicó en redes sociales que respondió a la emergencia alrededor de las 2:30 de la tarde y envió 10 ambulancias y un helicóptero para atender a los heridos. Agregó que dos pacientes fueron trasladados por vía aérea.

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“Estamos sumamente tristes con la noticia del incidente cerca del festival”, señalaron los organizadores del Festival del Año Nuevo Lao de Luisiana en un comunicado el sábado. “Estamos a la espera de recibir detalles adicionales de las autoridades a medida que estén disponibles. Oramos por las víctimas y por sus familiares en este momento difícil”.

En caso de que se pueda restablecer la seguridad, el festival celebrará servicios religiosos el domingo, indicaron los organizadores.

El desfile forma parte de una celebración de tres días con motivo de Año Nuevo en Lanxang Village, un vecindario laosiano cerca de New Iberia, con la participación de cientos de familias, cerca de los terrenos del templo budista Wat Thammarattanaram. El evento incluye comida del sudeste asiático, música en vivo, un desfile y otras actividades para toda la familia que atraen a miles de personas cada año.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, emitió un comunicado sobre el incidente. “Sharon y yo oramos por todos los afectados, y estamos agradecidos con los socorristas que se presentaron en la escena”, dijo.