Una mujer afirma haber quedado embarazada por videollamada

Un video viral muestra a una mujer que asegura haber quedado embarazada debido a videollamadas con su pareja, quien reside en Nueva York, generando escepticismo y debate sobre la desinformación en redes sociales.

Hoy 12:39

Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales muestra a una mujer cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas, asegurando que quedó embarazada debido a las constantes videollamadas con su pareja, que actualmente reside en Nueva York.

En la grabación, se observa a la mujer visiblemente afectada, mientras acusa a su pareja de negarse a aceptar la paternidad del bebé. Ella afirma que ambos mantenían llamadas diarias y que tras enterarse de su embarazo, él rechazó la posibilidad de ser el progenitor.

Ante esta situación, la mujer ha declarado que recurrirá a las autoridades para buscar respaldo sobre su caso, lo que ha generado aún más atención mediática y debate público.

El video se volvió viral rápidamente, generando reacciones en redes sociales donde los usuarios respondieron con una mezcla de incredulidad y humor. Comentarios como “El bebé llegará en PDF” se han vuelto comunes, reflejando el escepticismo general.

Desde un punto de vista científico, es crucial aclarar que un embarazo no puede ocurrir a través de una videollamada, ya que es imprescindible el contacto físico para la concepción.

Este caso ha avivado debates sobre la educación sexual y la desinformación en internet, resaltando la necesidad de una mejor información en temas relacionados con la salud reproductiva.

Hasta el momento, no se ha verificado la autenticidad del video ni la veracidad de las declaraciones de la mujer, lo que añade una capa más de controversia al asunto.