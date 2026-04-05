Milei volvió a destacar la baja de la inflación y la interna con Victoria Villarruel

El presidente advirtió que “queda pendiente una gran corrección de precios regulados”, durante una extensa entrevista a un medio español.

Hoy 13:08

La lucha contra la inflación se ha convertido en el eje de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia argentina. En una entrevista exclusiva con el medio español El Debate, el mandatario repasó los desafíos de su gobierno para estabilizar la economía y denunció los obstáculos políticos internos, con especial énfasis en el rol de Victoria Villarruel dentro del Senado. Además, detalló los avances en materia de precios y advirtió que el camino hacia la estabilidad aún enfrenta resistencias y tareas pendientes.

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Durante la conversación, Milei sostuvo que la Argentina heredada tras el último ciclo kirchnerista se encontraba al borde del colapso económico. “La inflación corría al 54 % mensual. En diciembre de 2023 estaba en ese nivel”, recordó. El presidente describió una situación fiscal y monetaria límite, con cuatro bases monetarias en el Banco Central y deudas con importadores por cerca de USD 50.000 millones. “Tenía reservas internacionales netas negativas. Estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, insistió.

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Según Milei, el principal remedio aplicado fue un ajuste del gasto público sin precedentes. “En seis meses terminamos con el déficit fiscal. En el lapso de seis meses nosotros hicimos un ajuste fiscal de quince puntos del PIB”, explicó el mandatario. Calificó la medida como “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, al tiempo que precisó: “Bajamos un 30 % el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos USD 90.000 millones”.

El presidente detalló que la economía respondió de modo inesperado: “La teoría económica dice que un proceso como ese suele ser híper recesivo. Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión. Cuando llegamos, el PIB traía una caída por arrastre estadístico de 3,5 puntos del PIB y cerramos con una caída del 1,8 puntos del PIB. Eso quiere decir que en realidad el PIB subió”. Además, resaltó que el estimador mensual de actividad económica mostró un crecimiento interanual del 6,6 % en diciembre de 2024.

En ese contexto, Milei volvió a hablar de los precios y reiteró que “la inflación mayorista ya está por debajo del 1 % mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”. De todas formas, admitió que el descenso de la inflación minorista es más lento debido a factores estructurales: “La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.

En ese marco, puntualizó que los precios de los servicios públicos aún requieren ajustes. “Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, explicó. Estas distorsiones, según Milei, son un obstáculo para la consolidación de la baja inflacionaria y exigen un seguimiento continuo para evitar que se trasladen a la economía doméstica.

El mandatario defendió que el verdadero camino hacia la estabilidad pasa por la disciplina fiscal y el respeto al derecho de propiedad. “Si usted defiende la propiedad, defiende la libertad, defiende la vida y usted va a progresar”, sostuvo, citando como inspiración las ideas de Adam Smith.

Para el presidente, el éxito del ajuste radica en la reducción efectiva del gasto estatal y en la devolución de recursos al sector privado. “Cuando el ajuste es vía la reducción de gasto es popular y expansivo porque le está devolviendo el dinero a sus legítimos usuarios. El ajuste es recesivo cuando usted aumenta la presión fiscal, pero no cuando usted achica al ente opresor y destructor que es el Estado. Nosotros lo que hicimos es achicar el Estado”, sentenció.

Obstáculos políticos y el rol de Victoria Villarruel

Milei no eludió las dificultades políticas para avanzar en su programa económico. En la entrevista, señaló directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una figura que obstaculizó reformas clave desde la presidencia del Senado. “A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”, afirmó el mandatario en referencia a un supuesto intento de su compañera de fórmula de haber intentado impedir, junto a disidentes de Vox, la última visita del mandatario a España.

El presidente relató que los desencuentros con Villarruel no son recientes: “Estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creía que era algo nuevo, pero me sorprende que ya lo estuviera pergeñando desde hace tantos años”. Mencionó episodios específicos, como la demora en la aprobación de la ley de Bases y el Pacto de Mayo, cuya firma tuvo que posponerse del 25 de mayo al 9 de julio. Milei criticó que Villarruel se ausentó de la sesión clave alegando problemas de salud, para luego aparecer públicamente al día siguiente.

El mandatario vinculó estas actitudes con una estrategia deliberada de bloqueo legislativo: “Después se empezó a juntar con gente complicada, a rendir tributo a Isabel Perón y a rodearse de personas de su entorno que no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno”. Para Milei, estos movimientos internos han complejizado la aplicación de las reformas económicas y la consolidación de la estabilidad.

Su alianza con Trump y Netanyahu

En el tramo final de la entrevista, Milei reivindicó su vínculo con líderes internacionales y su visión global sobre la defensa de la libertad. Señaló su admiración y amistad con Donald Trump y destacó la gestión de el mandatario estadounidense en la resolución de conflictos internacionales y su aporte a la causa de Occidente.

“Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo. Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela”, subrayó.

El jefe de Estado argentino también elogió a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien describió como “una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”. Milei afirmó que se siente agradecido por conocer y mantener una relación cercana con ambos, y sumó a Viktor Orbán y Giorgia Meloni como referentes y aliados en la escena internacional.