“Lo que realmente importa”: Floppy Tesouro celebró sus 41 años rodeada de amor

En medio de su duro proceso de salud, la modelo sopló las velitas en un festejo íntimo, junto a su esposo, su hija Moorea y sus afectos más cercanos.

Hoy 13:32

Floppy Tesouro sopló las velitas de su cumpleaños número 41 con una mezcla de emociones. En su perfil de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores cómo vivió este aniversario especial, mientras atraviesa un momento complicado en su salud. “Recibiendo mis 41 años más fuerte, más consciente, más agradecida. Rodeada de amor, lo que realmente importa”, escribió junto a una serie de imágenes que mostraron la intimidad de su festejo y unos emojis de corazones rojos y estrellitas. La foto más significativa la mostró acompañada por su esposo Salvador Beccio y su hija Moorea, juntos frente a una torta blanca en forma de corazón, decorada con la frase “Aries girl” en letras rojas y corazones al tono. La escena reflejó el clima familiar y el cariño que la rodeó en ese día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El agasajo fue sencillo pero cargado de afecto. Floppy posó sonriente en cada imagen, rodeada de sus padres, amigas y su familia más cercana. Se la vio abrazando a los suyos, compartiendo risas y hasta algún gesto de emoción. El festejo no tuvo muchos invitados, pero sí una energía especial, marcada por la gratitud y el deseo de seguir adelante, a pesar de las dificultades.

En ese mismo posteo, Floppy dejó ver su costado más reflexivo. Eligió palabras que transmitieron el aprendizaje que le dejó el último tiempo: “más fuerte, más consciente, más agradecida”. La celebración adquirió otro valor frente a la adversidad, y la propia modelo lo compartió con sus seguidores. “Rodada de amor, lo que realmente importa”, resumió, dejando en claro que la compañía de sus seres queridos fue el mejor regalo.

Te recomendamos: El mensaje de Floppy Tesouro tras recibir el alta médica

Las imágenes del festejo circularon rápido en redes sociales. En una de ellas, Floppy apagó las velitas junto a su esposo y su hija, mientras en otras se la vio con sus padres y amigas, sonriendo a pesar del contexto. Los moños rojos y corazones en la decoración acompañaron el espíritu cálido del encuentro.

El cumpleaños llegó en un contexto complejo para Tesouro. En los últimos meses, la modelo enfrentó varios desafíos de salud. Primero, atravesó una neuralgia de trigémino, un dolor intenso en la cabeza que la obligó incluso a estar internada a principios de marzo. A ese cuadro se sumó luego un trismus, una complicación originada por una anestesia odontológica, que le dificultó abrir completamente la boca y le impidió llevar una rutina normal.

Hace pocos días, la situación se complicó aún más con un diagnóstico de pulpitis aguda. Floppy lo contó sin rodeos en sus redes: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”. Relató que el dolor fue tan fuerte que la desbordó, y que el proceso de tratamiento la llevó a pasar por un procedimiento odontológico que le generó miedo y ansiedad. “Hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el texto con imágenes tomadas desde el consultorio. No ocultó su temor: “No saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar”.

El impacto físico y emocional de este proceso no pasó desapercibido. Tesouro describió que aún sentía molestias, inflamación y que el dolor iba a bajar poco a poco, pero también habló del desgaste que acumuló en estos meses. “Lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses”, confesó. La modelo reconoció que el camino recién empezaba y que el tratamiento implicaría varias etapas, siempre con la esperanza de sentirse mejor.

A pesar de todo, Floppy decidió no detener su vida profesional. Contó que, aunque el dolor era intenso, cumplió con compromisos laborales recientes. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo”, relató. Sin embargo, también supo poner un freno cuando el cuerpo se lo pidió: “Hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy”, admitió.

La sinceridad de Tesouro conmovió a quienes la siguen. En su relato, agradeció el apoyo de su familia, amigos y seguidores. “Gracias por sus mensajes con tan linda energía”, escribió. A pesar del cansancio físico y mental, la modelo eligió el optimismo: “Siempre positiva y pronta a recuperarme, a ponerle garra que falta poco”.

Así, Floppy Tesouro celebró sus 41 años rodeada de afecto, aprendiendo a valorar lo esencial y compartiendo con honestidad el lado menos visible de los procesos de salud que atraviesa.