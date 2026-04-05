El equipo que paró Úbeda para el debut de Boca en Copa Libertadores

En el ensayo de fútbol de este domingo, el Sifón volvió a apelar a su 11 ideal.

Hoy 15:15

Boca Juniors llega con confianza a su debut en la Copa Libertadores tras el importante triunfo conseguido en Córdoba ante Talleres, resultado que le permitió al entrenador Claudio Úbeda trabajar con mayor tranquilidad.

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El Xeneize enfrentará este martes a Universidad Católica en Chile y todo indica que el DT repetiría una base que ya mostró buenos rendimientos en partidos anteriores.

Una base que se mantiene

La principal novedad estaría en el arco, donde Leandro Brey reemplazaría al lesionado Agustín Marchesín. En defensa, en tanto, volverían los habituales titulares: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha reaparecerá como titular y capitán Leandro Paredes, quien conformará el mediocampo junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, este último con mayor libertad en ataque.

El ataque ya tiene dueños

En ofensiva, y ante las ausencias o recuperaciones recientes de Edinson Cavani, Ángel Romero, Milton Giménez y Exequiel Zeballos, la dupla titular sería la conformada por Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

El club de la Ribera ya utilizó esta formación (con la única variante en el arco) en tres partidos: el 3-0 ante Lanús, el 1-1 frente a San Lorenzo y otro empate ante Unión de Santa Fe.

El posible once

De no mediar cambios, Boca formaría con: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado; Aranda; Merentiel y Bareiro.

De esta manera, el conjunto xeneize intentará comenzar con el pie derecho su camino en la Libertadores cuando visite el estadio San Carlos de Apoquindo (actualmente denominado Claro Arena), en busca de sumar sus primeros puntos en el certamen continental.